Los zombies del fenta- móvil

Habemus feria del libro, y yo con el cerebro gripado gracias a la falta de sueño, el agotamiento y un beee que no cesa taladrándome los oídos y la vida. Sigo devorando libros, cuanto más leen las ovejas más negras se ponen, reza una de mis camisetas, pero reconozco que no leo como antes.

Quiero acabar rápido, me puede el ansia de saber que sigue, y me salto palabras, frases enteras. Hace mucho tiempo que no consigo leer poesía, porque la leo como si fuera narrativa y así no se lee poesía. Sigo leyendo filosofía. Que es parecido a leer poesía, porque hay que volver atrás una y otra vez para comprobar que se ha entendido lo que el autor expresa.

Pero es que aparte de la Michael Knight del coche subversivo, soy multipolar. Hay muchos yoes conviviendo en mi cabeza. Y mientras que ahora la lírica es un universo ajeno que no me dice nada, la filosofía me sigue hablando de tú a tú.

La culpa es del maldito móvil. Y no lo digo porque otro de mis yoes sea una recalcitrante Sarah Connor que solo consiente en manejar WhatsApp y Telegram. Qué va, lo confirma la Ciencia: Los procesos cognitivos del cerebro humano se han deteriorado gracias al uso abusivo del móvil.

Aun así, seguimos cercenando parcelas de nuestra vida para cedérselas a un cacharro sin el cual, confesamos, no querríamos seguir viviendo. Nuestra existencia, lo que somos, está encerrada en ese aparatejo: agenda, recuerdos fotográficos, contactos, conversaciones, cuenta del banco, documentos, llave de casa, billetes de avión…

Los humanos podríamos extinguirnos ahora mismo y cualquier subespecie de marcianos antropólogos serían muy capaces de estudiarnos a la perfección, saber absolutamente todo de nosotros, gracias a la información que volcamos en esos trastos.

De esta noticia me enteré, no a través del móvil, sino de la radio. Resulta que, en Arganzuela, distrito de Madriz, apareció en abril un anciano en avanzado estado de descomposición y devorado por su perro. Uno de los vecinos contaba que hacía tiempo que no veían al difunto. Pero observaban que ya nadie sacaba al perro a hacer sus necesidades, las hacía en el patio. El mismo patio en el que bebía de los charcos que formaba la lluvia. El animal ladraba sin cesar y cada vez estaba más flaco. Por lo que algunos vecinos le tiraban comida. A nadie se le ocurrió pensar en el dueño.

Hasta que al fin a alguien se le encendió una bombilla y llamó al 112.

Ya lo decía Henry David Thoreau: “Vida ciudadana son millones de seres viviendo juntos en soledad”. Seres bondadosos capaces de sentir lástima por un perro famélico que aúlla desesperado. Seres descerebrados, incapaces de deducir que el animalico daba la voz de alarma. No dejaba de ladrar que su dueño, al que nadie veía desde hacía más de dos semanas, había muerto solo, acompañado de su cánida compañía.

Nada más conocerse la noticia, brotaron como cardos borriqueros los comentarios encontrados. Se entabló el debate acalorado y desangelador, de esos que son una pura invitación a la misantropía, sobre si llegado el caso nuestro mejor amigo nos comería, o no.

Más aun, una turbamulta envilecida invadió las redes sociales clamando a favor de indultar al perro magnicida. Y otra a favor de ejecutarlo. Todos hablaban del animal, nadie se acordaba del humano muerto en la más triste de las soledades.

Los indígenas americanos creían que la foto robaba el alma del fotografiado. Otro de mis yoes, el aborigen mesetario por adopción, piensa que el móvil funciona del mismo modo. Ese chisme se ha apoderado de nuestra personalidad, genio, humanidad, vida inteligente… El móvil, como en la famosa canción de Perales, nos lo ha robado todo.

A través del móvil me llega la segunda noticia. Como la anterior, es una alegoría del pesimismo y la falta de esperanza. Dentro de las diferentes acciones ciudadanas que se llevan a cabo en solidaridad con la población civil de Gaza, hay una que insta a que a diario entre las 21:00 y las 21:30 horas no se utilice el móvil. Al parecer, el algoritmo hará el resto y protestará por nosotros.

Sólo media hora diaria significa que somos unos zombies del fenta-móvil. Unos entes tan abducidos por la meta-vida que somos incapaces de renunciar al móvil un día entero ni tan siquiera por una catástrofe humanitaria. Tanta es nuestra dependencia, tanta nuestra adicción.

El móvil no es la solución a la soledad, consigue aislarnos aún más.

Basta con tener ojos en la cara y comprobar como hemos permitido que nos divida en individualidades bien domesticadas a base de contenido intrascendente. Nos autoengañamos, queremos seguir creyendo que la tecnología nos facilita la vida, y lo cierto es que hace mucho que el móvil dejó de ser una herramienta útil para convertirse en el yugo que nos esclaviza.

Nuestra primera mirada del día es al móvil. No a los hijos, al hermoso nuevo amanecer o al compañero de vida. Triste. Tan triste como morir solo, abandonado por amigos, familia y los servicios sociales de un Estado que ni está ni se le espera.

Cada año la celebración del World Mobile Congress de Barcelona demuestra que la industria del móvil genera un dineral. La realidad evidencia que en este mundo híper conectado moriremos solos, acompañados de nuestro perro que nos devorará sin pudor ni remordimientos.

El The End esta vez lo pone mi yo del género escarallado, incapaz de poner en relación hechos diferentes, porque no da pie con bola. Que luego me acusan de embrollada y liosa, que también lo soy. No me da la cabeza para acordarme de quien dijo que la soledad es el fracaso de la sociedad. Da igual, sigue siendo una verdad irrefutable.

En resumen: Dormir un día entero, bueeeno. Móvil, maaalo.

