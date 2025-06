Cuarenta y dos años de cárcel me parecen pocos para la pareja acusada de haber violado a sus dos hijas, menores de edad, de forma conjunta y reiterada y de haber grabado imágenes pornográficas de ellas. Cuarenta y dos años son insuficientes. Los beneficios penitenciarios reducirán esa cantidad que se quedará en nada, mientras las hijas de la pareja sufrirán de por vida un trauma irreparable y el estigma que supone el calvario por el que han venido pasando.

Ha sucedido en Gran Canaria, pero bien podría haber ocurrido en Zamora, en León o en Salamanca. Ya ni los hijos están libres de ser víctimas de los padres. Hablo de progenitores desnaturalizados. Afortunadamente, son casos puntuales. Abundan los padres responsables, cuidadosos de la educación de sus hijos, frente a esa caterva que da titulares y acaba en los juzgados donde no debe haber piedad con ellos.

Que nadie piense que se trataba de dos guapísimas adolescentes, "provocativas y provocadoras". Una de las hijas, cuando empezó el suplicio contaba cinco años de edad y fue utilizada no solo para satisfacer el apetito sexual de dos degenerados, también para elaborar pornografía infantil que, desgraciadamente, tiene su público en redes y fuera de ellas.

A los niños ni tocarlos. Me da igual el grado de familiaridad. Si no pueden estar con los padres, que los servicios sociales se los retiren y procuren darles una buena vida, la vida que toda criatura se merece. Son miles los niños y niñas que son carne de pederastia. El peligro acecha no ya en el colegio, en el parque o en el vecindario, que también. El peligro acecha en casa, que no hogar, en la de los padres, los tíos o los abuelos, da igual.

Uno de los dos progenitores era un santo, cuenta con antecedentes penales por un delito de amenazas, por quebrantamiento de condena y por descubrimiento de secretos. Con semejantes antecedentes los servicios pertinentes debían haber vigilado más. Pasan cosas porque no se ejerce el debido control, porque se actúa tarde o no se actúa, que es peor. Poco pide la acusación pública para los dos depravados: retirar durante seis años a ambos la patria potestad de todos sus hijos menores que no son solo las dos niñas afectadas. Se han quedado cortos. Como siempre.

