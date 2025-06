Luces en Vigo, apagón en Sanabria

En astrofísica hay una máxima inapelable: el Universo se sostiene gracias a lo que no se ve. La materia oscura no brilla, no se fotografía, no aparece en portadas, pero sin ella las galaxias se desintegrarían como una tarta sin base. La paradoja es sencilla: todo lo que reluce (las estrellas, los planetas, las grandes urbes) está sostenido por lo invisible.

Algo parecido pasa con este país. Mientras Vigo —que tiene de paciente lo que un Fórmula 1 en un paso de cebra— exige recortar paradas para llegar antes a Madrid, Renfe y el Gobierno han decidido que Sanabria es materia oscura: nadie la ve, nadie se acuerda, pero sin estos pueblos, el sistema territorial se cae a trozos.

Claro, Vigo quiere ganar 15 minutos. ¿A costa de qué? A costa de que en Zamora no llegue nadie. Porque para que unos lleguen antes, otros nunca llegan. Esa es la gran ley física de este Gobierno: la conservación del agravio.

Y todo orquestado con la colaboración estelar del alcalde de Vigo, Abel Caballero, ese gran defensor del desarrollo tecnológico… en forma de luces navideñas. Es curioso que alguien tan obsesionado con las luces tenga tan pocas. Porque para defender su idea de modernidad, sugiere que es razonable condenar a comarcas enteras al aislamiento. Con luminarias así, vamos derechos a la oscuridad.

Por si fuera poco, cuando el presidente de la Diputación de Zamora se plantó en Madrid, delante del responsable de Renfe, exigiendo un tren madrugador para que al menos alguien pudiera llegar a tiempo a su trabajo, la respuesta fue digna de los mejores tratados de cinismo político: "Se pone si lo pagan ustedes". España es un estado autonómico, sí, pero no sabíamos que los trenes ya se subastaban en eBay.

Pero lo mejor es el fenómeno astrofísico del Ministerio de Transportes. Allí, al parecer, han descubierto un nuevo tipo de objeto cósmico: el agujero negro presupuestario y neuronal. Absorben cualquier reclamación racional, retuercen el espacio-tiempo administrativo hasta que los trenes se pierden por singularidades burocráticas, y la información que entra nunca vuelve a salir. No es ciencia ficción: es la oficina de Óscar Puente.

Mientras tanto, desde Sanabria hasta Zamora, la gente ve pasar los trenes como quien mira estrellas lejanas: sabes que existen porque te lo cuentan, pero nunca pasan por tu puerta.

Eso sí, cuando empiece a vaciarse el hospital, cuando el maestro del pueblo tenga que hacer 140 kilómetros al día por carreteras que parecen maquetas de un mal estudiante de ingeniería civil, vendrán los discursos sobre despoblación, España vaciada y la "cohesión territorial".

Demasiado tarde. Para entonces, las estrellas se habrán apagado. Y todo por 15 minutos. Viva el progreso.

Suscríbete para seguir leyendo