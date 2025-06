Respeto para los veterinarios

Bastaría saber que en España tenemos más mascotas que hijos, y que las tenemos integradas como miembros de la familia y, por ende, con atención a sus necesidades de salud, para que el colectivo veterinario tuviera la consideración de personal sanitario, puesto que nuestra salud está también ligada a la salud de nuestra mascota. Esta falta de consideración sería más que justificante de las sucesivas manifestaciones que el colectivo está realizando por toda España denunciando el Real Decreto 666/2023, la conocida como Ley del Medicamento veterinario, que supone, en síntesis, un protocolo burocrático de aplicación de medicamentos a nuestros animales hasta llegar al que los veterinarios, como profesionales de la sanidad, entienden como el más adecuado. Y justa es su queja, porque este decreto nace, se diga o no, bajo la sospecha de que el colectivo veterinario receta antibióticos a destajo y los medicamentos más caros, lo que es, sin vacilaciones, un insulto a su profesionalidad.

No me imagino yo una legislación semejante en la medicina humana y que el médico, sabiendo cuál es el tratamiento adecuado para nuestra salud, hubiese de aplicar y registrar toda una cadena de medicamentos previos para llegar al que por su criterio profesional y experiencia ya sabía. Pues esto es lo que hay para nuestras mascotas, lo que supone un claro retardo en la mejora de su salud, no sé si un coste mayor para los propietarios y, desde luego, mayor sufrimiento para el animal, propietarios y veterinarios. Así que más que justo enfado al que debiéramos sumarnos los propietarios de mascotas.

Cuando sufrimos la pandemia del coronavirus, el colectivo veterinario ni fue consultado ni, por tanto, tampoco formó parte de los aplausos ni de los elogios; bien es verdad que de poco les sirvieron a los sanitarios cuando volvimos a la normalidad, que de nueva no tenía lo más mínimo, como se puede apreciar

Pero la falta de respeto a este colectivo va mucho más allá de cómo atienden a perros, gatos, conejos y demás animales de la familia, porque no hay ni un solo alimento de procedencia animal que ingiramos los humanos que no tenga detrás a un veterinario en todo el proceso desde el nacimiento del animal hasta que lo consumimos en cualquiera de los productos derivados del mismo, incluyendo su alimentación y salud. Así que el colectivo veterinario no solo vela por nuestra salud cuando atiende a nuestra mascota, sino cuando comemos jamón, paté, carne, queso, huevos, o mortadela, porque buena parte de nuestra alimentación pasa por el buen saber y hacer de los veterinarios, que, sin embargo, no forman parte del colectivo sanitario ni en salarios, condiciones laborales, ni en consideración legal y social.

Y voy más allá. Cuando sufrimos la pandemia del coronavirus, el colectivo veterinario ni fue consultado ni, por tanto, tampoco formó parte de los aplausos ni de los elogios; bien es verdad que de poco les sirvieron a los sanitarios cuando volvimos a la normalidad, que de nueva no tenía lo más mínimo, como se puede apreciar. El caso es que el colectivo veterinario no parecía tener nada que ver en el asunto, pese a ser los únicos profesionales que con mucha antelación ya se habían enfrentado al coronavirus en animales, lo que les situaba como los únicos que en aquella tragedia sabían algo del asunto desde el principio.

Así que justicia para este colectivo que protege la salud de nuestros animales, y la nuestra, y lo hace desde lo más esencial: la prevención. Para que haya justicia, lo primero que tiene que haber es conciencia colectiva de la importancia de unos profesionales de la salud que, como tales, qué menos que, entre tanto, sean respetados.

Suscríbete para seguir leyendo