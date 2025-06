Dos ministerios a favor de empeorar la situación de la España vaciada

No sé si será un buen presidente el que ahora ocupa tal puesto en Renfe, pero para lo que sí parece dotado es para vender billetes detrás de una ventanilla o de una mesa de despacho. De haber actuado como presidente de una empresa pública de gestión privada, como lo es Renfe, no le habría dado esa larga cambiada al presidente de la Diputación de Zamora, cuando le espetó que para volver a disfrutar de una misera parada (Otero de Sanabria) le tendrían que abonar tres millones de euros a prorrateo entre la citada diputación y la comunidad autónoma de Castilla y León, eso sí, entrando en el lote también otra parada, al parecer, la de Medina del Campo. Propuesta tan pueril, parece propia de alguien prepotente que pretende tomarte el pelo. Y es que basta multiplicar el numero plazas de un tren (236), por el importe medio de un billete en ese recorrido (35 euros) y por los 365 días del año, para darse cuenta de que los tres millones de euros que pedía el presidente de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles no era otra cosa que lo que significaba vender un tren chárter completo durante los 365 días del año a precio de tarifa individual. Haber buscado otra respuesta menos descarada siempre le habría sido posible a juzgar por el curriculum que posee: ingeniero de caminos con veinte años de experiencia en el sector del transporte.

La pregunta a hacerle al presidente de Renfe sería ¿cuántos trenes de largo recorrido ha conseguido llenar el cien por cien de su capacidad los 365 días del año? La respuesta es bastante fácil de imaginar.

Cierto es que desde 2010 debido a la normativa europea no es posible subvencionar el transporte por ferrocarril de largo recorrido, ya que, a diferencia de Cercanías y Medio Recorrido, debe financiarse exclusivamente por sus ingresos. Pero ello no es óbice para recordar que Renfe depende del Ministerio de Transportes cuyo presupuesto se surte de los impuestos que pagamos todos los españoles, no solo de los de determinadas autonomías. También es cierto que tal falta de financiación se refiere a esa unidad de negocio, la de largo recorrido, en su conjunto, no a determinadas líneas o a determinadas paradas. Así pues, la burda propuesta con la que nos abofeteó a los zamoranos sonó más a decisión política que a cualquier otra cosa.

Dos ministerios, el de Fomento y el de Reto Demográfico parecen estar a favor de que desaparezcamos del mapa, mientras el Gobierno central y los autonómicos se entretienen tocando la zambomba

Lo de acortar unos pírricos minutos el viaje de Galicia a Madrid, nace como un favor del Gobierno Central al alcalde de Vigo, aunque bien es cierto que el que más va a aprovecharse de ello, desde el punto de vista político, es el presidente de la Xunta de Galicia, rival político del ministro del ramo y del alcalde vigués. De ese ministro que ya no se acuerda de cuando puso en marcha un movimiento ciudadano para soterrar las vías del tren en Valladolid prometiendo llevarlo a cabo si llegaba a ser alcalde. En aquellas elecciones no llegó a ganar, pero sí en otras posteriores y el soterramiento no lo llegó a hacer. Tampoco ahora que es el CEO de las obras publicas en España, ya que dice que se trata de un proyecto inviable además de caro (unos 600 millones de euros). Actuaciones que hacen pensar en la poca fiabilidad de sus palabras.

Otro ministerio que debería estar implicado positivamente en este trato discriminado de Renfe con nuestra provincia es el que se refiere al de "reto demográfico", que para más inri lleva su nombre, pero al que aún se le ha oído decir ni mu.

La Federación Nacional de Pueblos y Municipios tampoco ha movido un dedo, aunque en sus estudios aparezca claramente destacada la necesidad de fomentar el transporte en las zonas rurales de manera similar a la de las ciudades, al objeto de poder afrontar con éxito el reto que supone la despoblación.

De manera que dos ministerios, el de Fomento y el de Reto Demográfico parecen estar a favor de que desaparezcamos del mapa, mientras el Gobierno central y los autonómicos se entretienen tocando la zambomba, sin importarles que tienen delante de sí más del cincuenta por ciento del territorio nacional ocupado solo por el cinco por ciento de la población. Un terreno abonado para que puedan proliferar las macrogranjas y sus purines, y las plantas de biogás lanzando ácido sulfhídrico al éter y amenazando con los lixiviados las aguas subterráneas.

Alguna experiencia hemos acuñado sobre estas tomaduras de pelo. No hace tantos años destruyeron nuestros paisajes naturales con presas hidroeléctricas que nada nos aportaron, ya que la energía la distribuían a cualquier parte, el impuesto de sociedades lo pagaban fuera de Zamora y el número de empleos lo redujeron prácticamente a cero. También es cierto que algo de culpa debemos tener nosotros, los zamoranos, que no hemos sabido defender con éxito nuestros intereses.

