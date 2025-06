Además, chulo

Lo del Alcalde de Vigo es de juzgado de guardia. Va por la legislatura de perdonavidas, exigiendo agradecimiento a todos los perjudicados por la decisión de Renfe, de suprimir paradas. Castilla y León, la comunidad más perjudicada. Como siempre vamos de primos o de parientes pobres. Y, ¡ya está bien! No que va ahora el socialista exigiendo a quienes le critican, con presuntas razones y argumentos, que sean agradecidos, porque Vigo, que es algo así como la panacea ferroviaria, sigue aportando paradas a otras ciudades. ¿…?

No conforme con las reducciones que ya se producen, el socialista vigués ha instado al presidente de Renfe y al ministro de Transportes, el hostil Óscar Puente, a que sigan bajando la reducción de los tiempos. Mejor sería que le pusieran un tren a él solito. Estimo que los vigueses, gente amable, son más solidarios, pero su alcalde socialista, nos ha salido ciertamente tirano.

Papelón el de los representantes socialistas de Zamora en el Congreso y el Senado. Lo siento por Pepe, el alcalde de Puebla, un tipo estupendo y por Antidio. Lo que no se entiende muy bien es que no hayan dimitido. No lo digo yo, que también, se lo están preguntando multitud de zamoranos no adscritos a ideología alguna. Que nadie venga luego hablando de tendencias y partidos. No saben defender los intereses de Zamora. Y así sucede con todos.

Vigo y por ende su egoísta alcalde deberían estar agradecidos a Zamora y a Castilla y León porque para viajar a Madrid, cruzan nuestras tierra y ¡de gratis! Zamora podría exigir un canon, la propia Junta de Castilla y León podría plantearse alguna medida contra la flagrante injusticia cometida. Lamentablemente todo queda en palabras. Y las acciones, para después del verano, cuando todo se haya consumado. Siempre vamos por un meridiano distinto al de los hechos que nos hace llegar tarde o no llegar. Una pena.

Manifestarse es insuficiente. Son otras las medidas que hay que tomar. No sé si pasan por la política o deben ser cosa exclusivamente de los ciudadanos, pero ¡tómense!, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Prensa, radio y televisión, campañas, menos palabras y más hechos. Y tratar de poner en su sitio a quien, además es un chulo.

