Lunes sin tren en Sanabria tras el fin de semana de pingos y mafias madrileñas

Si el fin de semana de finales de mayo la capital de Zamora fue el escenario de unitarias movilizaciones sociales de toda la ciudadanía zamorana en defensa de sus derechos y su tierra, el pasado fin de semana en la capital de Madrid se pusieron en escena las partidarias manifestaciones políticas de la plus-ultra-derecha en defensa de sus privilegios y sus poltronas.

Cada uno se mueve por lo que quiere. Pero hay diferencias.

Hay diferencia entre la demanda de que no se anulen las paradas del AVE en Zamora, que benefician a toda la población, y la exigencia de dimisión del gobierno actual de España por las aspiraciones presidenciales y ministeriales de la banda... perdón, panda de derechas del PP, Vox y otras compañías peligrosas.

Como hay disparidad absoluta entre la oposición a la exagerada concentración de plantas de biogás en la provincia, que amenaza con desplazar a los habitantes actuales de las comarcas zamoranas, y la aspiración a instalarse en la poltrona desplazando a quienes ocupan los escaños parlamentarios en la actualidad legítimamente.

Cada una se mueve por lo que desea. Pero no son igualmente legítimas ni razonables todas las aspiraciones.

Sí es razonable pedir que pare unos minutos el tren en Sanabria para hacer compatible acercar a los zamoranos de dos comarcas y unir a los viajeros más lejanos que tardarían los mismos escasos minutos en llegar a su destino.

Como también es legítimo decir que cada territorio gestione sus residuos para hacer biogás, pero no que se dedique la provincia entera de Zamora a ser vertedero, como dicen en sus lemas "Ni en tu pueblo, ni en el mío", porque no quieren un pueblo de mierda para nadie. Salvando las distancias, emulan sin embargo sin saberlo tal vez, al dicho marxista de Karl (no de Groucho): "De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades". Un principio tan universal que, incluso sin saberlo, sirve hasta para la gestión de residuos y la producción de energía, incluso la verde que te quiero verde. Aplicado a la movilización de Zamora en pie: si la provincia zamorana tiene capacidad para producir energía, también tiene necesidad de mantener población con trabajo y servicios dignos ¡Que no nos apliquen sólo la primera parte de las capacidades, sino también la de las necesidades!

Necesidades y no necedades. Porque hablando de las últimas, del otro genial Marx ha sido digna la puesta en escena, esa sí, de la mandataria madrileña que, en vez de poner el epitafio famoso de Groucho Marx, "Perdone que no me levante", se levantó de una Conferencia de Presidentes tras negarse a ponerse el pinganillo para traducir al lehendakari ("presidente" traducido en pinganillo democrático) de Euskadi ("provincias vascongadas sin presidente", en pinganillo de traducción franquista) para llevarse el gato madrileño al agua frente al aspirante de las Rías Altas y Rías Baixas, de un tal Feijóo, al que para ser español castizo le sobra una "o" final, y que en galego –le falta una l- sería Feixó. "Tú sí que sabes" también de pinganillos.

Y como el pensamiento al menos es libre, también lo es aspirar al gobierno de España. Pero no es ni legítimo ni razonable llamar mafia a unos partidos y a un gobierno elegido democráticamente por el pueblo español, solamente porque la plus-ultra-derecha quiera ocuparlo antes del tiempo establecido legalmente para convocar nuevas elecciones, basándose en bulos, pendrives y cintas de audio que, aunque no sean precisamente ejemplares, al menos no tienen condena judicial firme como los casos Bárcenas y Gúrtel.

Cada persona se mueve como quiere. Pero no todas las movilizaciones están justificadas.

No se justifican por las prisas por llegar al gobierno de España, que han llevado a la plus-ultra-derecha política a salir de pingos... perdón, movilizarse, en defensa de la cosa nostra... perdón, suya, ejercitando el derecho a defender sus intereses partidistas en la capital del Estado de derecho y de la nación española.

Ni es justificable que la plus-ultra-derecha llame mafia al gobierno legítimamente constituido por la legalidad vigente, poniendo en cuestión la democracia y los votos de todo el pueblo español. Por lo tanto, poniendo en duda los tres poderes del estado: legislativo, elegido por el pueblo; ejecutivo, elegido por el parlamento, y judicial e independiente para defender la ley.

Y es aún menos justificable cuando lo hacen por aspirar a un estado de democracia mafiosa o "democrafia" de intereses de la cosa nostra... perdón, "cosa suya". Manifestándose... perdón, saliendo de pingos, que según la RAE significa pasar mucho tiempo fuera de casa sin hacer cosas de provecho.

El fin de semana de la ignominia plus ultraderechista se remataba con las declaraciones del presidente de Argentina "cripto-Milei" en un foro económico también en Madrid que proclamaba "muerte al socialismo", como si se pudieran matar las ideas. Tal vez emulando sin saberlo –o tal vez sí- al "socialismo o muerte" de Fidel Castro, que no defendía matar a nadie, sino que se refería a las personas dispuestas a dar su vida por "la revolución democrática y socialista de los humildes, con los humildes y para los humildes".

Como esos humildes y olvidados habitantes de Zamora que durante el fin de semana esperaban que los plus-ultra-derechistas zamoranos que fueron a Madrid estuvieran pendientes, luchando o al menos denunciando con una pancarta o con sus palabras, la supresión de paradas del AVE en Sanabria que les dejaba más aislados. Y que se hacía efectiva justo el lunes siguiente a la camorra protagonizada en Madrid. Ciudad a la que no podrán llegar a tiempo ni al médico... ni a la camorra ultraderechista ¡Alguna ventaja tenía que tener la falta de billetes y paradas de AVE!

Un lunes en que los católicos celebraban la fiesta de Pentecostés y la iluminación del Espíritu Santo a los apóstoles para seguir defendiendo a los humildes, que por lo visto no ha llegado a los que estaban de pingos en Madrid.

Un lunes en que en la capital de Zamora se celebraba una fiesta de un pueblo de al lado, La Hiniesta, y en la que el intercambio de bastones entre sus alcaldes simboliza la unidad entre todos para acercar las imágenes de las Vírgenes, y compartir fiesta y procesión entre los pueblos.

Pero que este año simboliza también la necesidad de acercar en tren y en AVE los pueblos sanabreses a las ciudades de Zamora, Madrid, Segovia, Medina del Campo... toda Galicia y Vigo también.

Para trabajar, para conocerse y para ir de pingos también, si hace falta.

¡Coooooncha! Echa una mano a ver si se produce el milagro de la lucha.

