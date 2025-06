Sí, ya iba siendo hora de que, a quien corresponde, tomara cartas en el asunto para evitarnos a los usuarios de las distintas compañías telefónicas el incordio de las llamadas a destiempo y engañosas que, para más regodeo, nos ponen en peligro. Tener un número de móvil o un fijo ha venido suponiendo una cruz para millones de españoles que hemos debido soportar, fundamentalmente a la hora de las comidas y la siesta, la llamada inoportuna que, lejos de ser de un familiar o un amigo, se trataba simplemente de publicidad, cuantas veces engañosa o directamente una estafa. Somos millones los españoles a los que nos han intentado colar una estafa. Hartos como estamos del bombardeo no hemos caído. Pero hay personas especialmente vulnerables que han pagado por ellos y por los demás.

Por fin, a quien correspondía acabar con el problema, es decir, el Gobierno ha lanzado un plan contra este tipo de llamadas que permite establecer medidas para combatir las estafas de suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos y para garantizar la identificación de la numeración utilizada para la prestación de servicios de atención al cliente y realización de llamadas comerciales no solicitadas.

Se acabó lo que se daba. Los usuarios ya no podrán recibir llamadas y SMS que son de origen internacional, pero que simulan haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano, una de las técnicas más utilizadas por los estafadores en los intentos de fraude telefónico. No es lo único. Porque también se acabaron las llamadas comerciales desde números móviles: No se podrán realizar llamadas comerciales de ningún tipo desde números móviles, ya que otra parte importante de las estafas se producen cuando el ciudadano recibe llamadas procedentes de móviles nacionales que no tiene guardados en su agenda, por lo que no puede identificar a la persona o empresa que realiza la llamada.

Creí que nunca iban a adoptar medida tan necesaria. Porque, a ver, ¿dónde se ha venido dejando la protección de datos de los usuarios de telefonía? La desprotección ha sido total y absoluta. Nuestro número de teléfono y nuestra identidad a merced de todo titirimundi. Desde el pasado sábado, podemos celebrar el final de un acoso, y a veces derribo, que sólo beneficiaba a empresas sin escrúpulos y delincuentes.

Suscríbete para seguir leyendo