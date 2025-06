Reflexiones sobre la humildad, la esperanza y la amistad

"La amistad no se agradece, se corresponde".

El sábado, día 31 de mayo, se celebróla festividad de la Visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, y el sacerdote en su homilía, nos expuso brevemente con claridad meridiana, dos cualidades de la Virgen María, la fe y la humildad.

Teniendo presente que los paseos son momentos especiales para reflexionar, cuando he llegado a casa, he tomado papel y pluma y he procurado articular estas breves líneas, que espero y deseo, les ayuden en su vivir diario, porque de malas noticias, presumo, estén hartos. Les confieso públicamente que, quien escribe estas líneas, lo está.

En relación con la humildad, hay un refrán, que es muy ilustrativo y dice así: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces".

En el momento actual, donde las acusaciones al prójimo, al adversario, al contrincante político están a la orden del día qué bien nos sentaría todos, un poco de descanso y humildad.

Unido a ello, creo oportuno que, debemos flexionar sobre el poder de la esperanza frente a la adversidad, pues, da la sensación que estamos en el fin de los tiempos.

Y por lo que se refiere a la amistad, diré que recientemente, en un programa de radio, escuchaba una frase de la filósofa Marina Garcés, dice así: "Estamos entendiendo la amistad como una especie de spa emocional".

Les diré que tengo pendiente la lectura de su último libro titulado: "La pasión de los extraños", pero cuando comentaban el libro tomé unas notas que despertaron mi atención que, brevemente resumo.

La amistad es la relación humana más difícil de explicar. No está legislada, ni institucionalizada. Se la ha llenado de tópicos, así se dice que es eterna, pura, perfecta y un largo etc.., de buenos atributos, pero, según apostilla Marina Garcés, no es así, en absoluto, sino que forma parte de todas las relaciones encontradas, envidias, fragilidades…

Existe disonancia entre la realidad y el ideal ético que envuelve la amistad.

La amistad no se legisla, no se instituye, pero, sí que se pauta socialmente.

No hay palabras para describir la amistad, toda vez que es la relación humana más difícil de explicar. ¿Qué es un amigo para ti, querido lector?

No quisiera terminar estas líneas, sin hacer referencia a la decepción en la amistad, que creo, todos hemos experimentado y es una experiencia dolorosa que hay que llevar con paciencia, con mucha paciencia.

Me viene a la memoria el refrán: "La verdadera amistad es como la buena salud; rara vez se conoce su valor hasta que se pierde".

"El buen amigo, en bien y en mal está contigo".

Cultivemos la amistad, porque como dijo D. Antonio Machado:

"Poned atención: un corazón solitario no es un corazón".

Pedro Bécares de Lera

