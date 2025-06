Me parece una jeta

Y esa jeta no puede ser otra que la "fontanera" del PSOE, Leire Díez. ¡Qué exhibicionismo el suyo! ¡Qué forma de posar ante las cámaras! ¡Qué descarada! La fontanera es una showoman, bien instruida, bien asesorada, que se ríe incluso del más pintado, como se carcajeó de los periodistas presentes en su absurda rueda de prensa donde dedicó más tiempo a posar que a argumentar sus desatinos. Salvo los interesados en el asunto, nadie se cree lo de su baja voluntaria del Partido Socialista, al que espera retornar en loor de multitudes. Todo está convenientemente instrumentalizado. Conviene ir de víctimas por la política y en eso el PSOE es campeón, capaz de expandir el victimismo como estrategia de poder. Presentarse como víctima permite eludir responsabilidades y achacar a terceros errores propios.

La fontanera le ha echado una cara a la vida impresionante. Miembro nato de la familia "Pinocho" ha tomado el pelo a todos cuantos se lo han dejado tomar. Sus palabras en los audios que la han catapultado a la fama, no son parte de investigación periodística alguna. Sus audios dejan bien a las calaras el feo trabajo que tenía encomendado, presuntamente por Santos Cerdán. La fontanería es su oficio. Muchos han debido ser los favores hechos al partido al que desea volver con prontitud, dado el trato, puro guante blanco, que se le ha dispensado a pesar del escándalo que el partido en el Gobierno y el propio Gobierno minimizan como si aquí no hubiera pasado nada, cuando ha pasado tanto. ¡Y lo que queda!

Sabiendo que la jeta iba a decir una sarta de mentiras, lo mejor, no cabe duda, fue la aparición estelar de un Víctor de Aldama fuera de sí con el que los autores de la puesta en escena no contaban. Fue un regocijo sin precedentes sobre todo para quienes mejor conocen el lenguaje no verbal al ver los gestos de la fontanera y el cambio que se produjo en su jeta. Tenemos Leire para rato. Va de protagonista y no tiene intención de ceder el estrellato que disfruta en estos momentos. Su nombre no es uno más en los títulos de crédito, su nombre lleva aparejado un protagonismo que le debe a su jeta y a los medios que la secundan.

Suscríbete para seguir leyendo