¿Por qué se ríen en nuestra cara?

"Lo que más me fastidia es que se rían en nuestra propia cara y no podamos hacer nada", escucho quejarse a Manuel, vecino de una localidad de Sanabria que asiste, como tantos otros, a una queja comunitaria, sospechando que todo el pescado está vendido; es decir, que no hay nada que hacer. Y la señora Julia, de casi 80 años, le dice que ella, desde que era una chavala, está acostumbrada a parecidas actitudes por parte de quienes tienen agarrada la sartén por el mango. A diez metros de la conversación se encuentran Egidio, Rafael, Sofía, Tomás, Celia y un perro negro, de raza labrador, que mira y escucha muy atentamente lo que sucede a su alrededor. Percibe que todo son quejas y lamentos, caras de tristeza y de impotencia porque, una vez más, las personas que allí se congregan sienten que no cuentan nada. Que son un cero a la izquierda en este mundillo del progreso, del desarrollo económico, de la eficacia y la eficiencia, de la competencia y, en definitiva, de la velocidad por llegar antes que los demás y ser los primeros en no sabemos qué. Y que esa es la verdadera razón por la que unos señores o señoras piensan que el AVE no tiene que parar en Otero de Sanabria tantas veces como antes.

También me inquieta que incluso las declaraciones de quienes son los representantes del Gobierno central en la zona y en la provincia tengan tampoco eco en los despachos de arriba. Por tanto, me irrita que, una vez más, nos maltraten y nos ignoren de una manera tan injusta e incomprensible

Hace siete días escribía en esta página que estaba muy cabreado con este asunto y que quienes habían provocado este malestar colectivo no eran conscientes de la polvareda que iban a levantar. Pero también sostenía que tal vez sí lo eran y, en realidad, les importaba un pito lo que pudiera suceder en este rincón de Zamora, con cuatro gatos que apenas maúllan porque las circunstancias son las que son. Pero resulta que -lo que sigue es una novedad- a veces los gatos se sublevan y se encaran con quienes les maltratan, porque los mininos también tienen derecho a vivir como Dios manda, a que se respeten sus derechos y no se les dañe. Si se han perdido con lo escrito, les aconsejo que sustituyan las referencias gatunas por lo que en realidad importa aquí: la poca consideración de Renfe, una empresa pública sin alma, por Sanabria y, en definitiva, por esta provincia. Porque si el amor se demuestra con hechos y no con palabras, aquí tenemos una evidencia de la importancia de hablar menos y de hacer más. Y si, como dicen en mi pueblo, una cosa es predicar y otra dar trigo, entonces es tanto como expresar que de poco sirve que nos digan que nos quieren cuando los hechos demuestran que no es verdad.

Comparto el enfado de la sociedad zamorana y la sentencia de Manuel que encabeza este manuscrito. Y es que no soy capaz de comprender lo que está sucediendo. Estoy totalmente perdido y desorientado. Tampoco entiendo las justificaciones de los mandamases de la compañía ferroviaria. También me inquieta que incluso las declaraciones de quienes son los representantes del Gobierno central en la zona y en la provincia tengan tampoco eco en los despachos de arriba. Por tanto, me irrita que, una vez más, nos maltraten y nos ignoren de una manera tan injusta e incomprensible. Sé que mis cabreos son compartidos por cientos o miles de personas que sienten las mismas impotencias y que no son capaces de vislumbrar lo que quieren hacer -o, más bien, no quieren hacer- con nosotros. ¿Pero qué coños hemos hecho para que nos traten así? ¿No dijeron que la estación del AVE en Otero de Sanabria iba a fomentar la movilidad y a convertirse en un recurso estratégico, es decir, en un puntal para el desarrollo de la comarca? ¿En qué quedaron tan bonitas palabras? En resumen, ¿por qué se ríen en nuestra cara?

Sociólogo

