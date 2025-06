Prohibir la Concha. Prohibir al pueblo

Más de mil seiscientos cofrades tiene la Virgen de la Concha y más que por diez se multiplica el número de quienes la acompañarán mañana en su romería a La Hiniesta o la esperarán a su vuelta en Valderrey y Valorio. Salir de San Antolín, entrar en la iglesia de San Lázaro -uno de los primeros barrios extramuros-. Cumplir tradición y homenaje en la Cruz del Rey Don Sancho, hermanarse en La Hiniesta. Regresar por la ermita del Cristo de Valderrey y el más antiguo corazón verde de Zamora. El recorrido anual más popular y populoso de los zamoranos.

El origen es el hecho religioso, el adorno la leyenda, pero hace ya muchos años que "La Hiniesta" trasciende motivo y leyenda y con su ¡Uno, dos, tres, cuatro!, entre el rozar de las zapatillas contra el asfalto, ¡cinco, seis, siete, ocho!, el aroma de tomillo, de romero y de cantueso y el sonido de las dulzainas… "Cooonncha", es, sobre todo, el día de más intensa hermandad de los vecinos de la capital de la provincia.

Celebración del pueblo y para el pueblo, festividad local en el calendario, patrona del Ayuntamiento. Romería en la que nadie nunca marcó diferencia alguna entre los romeros. Sin embargo, a pesar de la larga tradición que acompañaba, los concejales de la coalición que actualmente gobierna el ayuntamiento de Zamora, han prohibido la entrada del pueblo, de la romería y de su patrona a la que es la casa de todos los zamoranos.

No sirve ampararse en la aconfesionalidad del Estado consagrada en nuestra Constitución, artículo 16.3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal", porque lo que a continuación añade es que "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". La romería de la Concha a La Hiniesta es ya mucho más del pueblo zamorano que de una confesión religiosa por mucho que esta sea la inmensamente mayoritaria en España y en Zamora y la más acendrada en nuestra historia y razón de ser. No verlo y respetarlo no es neutralidad sino sectarismo y dar la espalda al pueblo.

