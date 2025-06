Pues, oye, que siga el espectáculo

Como quiera que hay gente "pá to", que dijo el torero El Guerra, algunas personas hasta pudieron llegar a pensar que iba a salir algo positivo de la supuesta reunión de presidentes celebrada el viernes en Barcelona. Y escribo "supuesta" porque aquello no fue una reunión ortodoxa, sino un desfile de reinos de taifa cada cual por su lado y todos con la lección bien aprendida. Como hacíamos nosotros cuando íbamos a la catequesis para preparar la primera comunión, nos poníamos delante del grupo y soltábamos de carrerilla lo que traíamos memorizado desde casa. Y, ojito, si alguno se desviaba (en Barcelona) del argumentario general. Se jugaba mucho.

En estas circunstancia, y dados los antecedentes y el ambiente, el desenlace estaba más que cantado. Solo faltaban pequeños detalles y saber si Ayuso iba superarse a sí misma en ausencia de educación cívica y de respeto a los de enfrente. Estas dudas quedaron claramente despejadas desde el primer momento. Un par de días antes de la citada reunión, me preguntaron en una tertulia televisiva qué esperaba del cónclave de Barcelona. Y dije: "Espero que lleguen a un total desacuerdo". Y así fue. Era muy sencillo adivinarlo: ni una declaración que limara asperezas, ni un movimiento que permitiera tender puentes… En fin, y por si todo esto fuera poco, resulta que la reunión de presidentes se iba a celebrar (se celebró) solo dos días antes de la manifestación contra el gobierno de Pedro Sánchez convocada por Feijóo en Madrid y anunciada bajo el eslogan "Mafia contra democracia". O sea, que ustedes creen que nos rige una mafia (con el sentido criminal que tiene esta palabra), pero, 48 horas antes, le piden al capo de esa mafia que cambie la financiaron autonómica, que solucione la escasez de viviendas, que arregle lo de la inmigración, que mejore los trasportes, la sanidad y todo lo que sea menester, aunque muchas de las competencias no le incumban a él sino a los peticionarios autonómicos.

"¿Qué espera Mañueco para presentar la candidatura de Sanabria. ¿Se imaginan a los gerifaltes llegando en tren a la estación de Otero? (Yo no, porque esta gente no viaja en tren ni en los carruseles de los caballitos)"

Y, claro, las cartas cabreadas a los reyes magos (al corleone mafioso) finalizaban todos sin excepción con la exigencia de convocatoria de elecciones generales. ¿A qué me suena a mí eso?, ¿se lo hemos oído ya a Feijóo en alguna de sus esporádicas apariciones en desayunos de trabajo, almuerzos de trabajo, comidas de trabajo, cenas de trabajo, reflexiones en foros económicos, periodísticos, etcétera, etc?, ¿lo lanzará hoy, como gran novedad, en su esperado discurso de la manifestación de Madrid?, ¿lo entenderá Mañueco, que también tiene pendiente convocar comicios en Castilla y León, al igual que intentar aprobar unos presupuestos generales que ya han entrado en el capítulo de "cuan largo me lo fiais". Total, que los ciudadanos de esta tierra ni vamos a contar con presupuestos nacionales ni con los regionales. No nos hacen falta. Aquí seguimos viviendo en la Arcadia feliz.

Mucha gente se preguntará después de la fructífera reunión de Barcelona: ¿cómo esta España, mejor o peor que antes del show Ayuso? Es un interrogante que tendríamos que hacernos cada uno interiormente. Y elaborar un detallado informe (ahora hay informes para todo) que servirá de base para el futuro de las nuevas generaciones. Y podrá estudiarse en la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes, para la que el presidente de Asturias ya ha propuesto su tierra. ¿Qué espera Mañueco para presentar la candidatura de Sanabria. ¿Se imaginan a los gerifaltes llegando en tren a la estación de Otero? (Yo no, porque esta gente no viaja en tren ni en los carruseles de los caballitos). Sería una buena publicidad para la causa sanabresa y muchos entenderían que lo pide Zamora es más que razonable.

Y mientras tanto, pues eso: que hay más tensión que antes, que no hay forma de llegar a algún tipo de acuerdo y que ni siquiera el verano va a traer un poco de tranquilidad y relax. Ya se encargarán algunos de que la bronca continúe, de que siga el espectáculo. ¿Para qué están las redes sociales o lo que sean?

Suscríbete para seguir leyendo