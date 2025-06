Sanabria también existe

"El Sur también existe" escribió Benedetti en la década de los 80 y sirvió de título a Serrat en un disco de 1984. Y tanto que existe y a Sevilla se fue en 1992 la primera línea del AVE. Y bien que vino y bien que se han desarrollado las zonas sureñas, sobre todo en la costa, y bien que me parece, faltaría más. Pero no todo es playa ni el Sur racial cordobés o sevillano. Porque el Norte también existe y muy especialmente el Norte de un país sureño como España. Y ahí se encuentra, entre otras, la comarca de Sanabria, la del castillo de Puebla, la del Lago que tan bien cantó Antonio Colinas, la de la Raya, la del camino mozárabe y la de todos los pueblos y pedanías que aún conservan el aroma de ser zona de refugio y no solo de paso.

Porque la comarca senabresa no quiere ser lugar de paso ni solo acomodo de turistas rurales, y eso que muchos de ellos encima maldicen los sonidos y olores de lo rural. Sanabria quiere ser lugar de estar y quedarse, de hacer vida, de trabajo y desarrollo, de modernidad sin necesidad de renegar del pasado. Y para esto precisa del ferrocarril de alta velocidad para que Zamora, Valladolid o Madrid no sean un lejano horizonte entre trasbordos interminables, horas infinitas y autobuses que aparecen cuando aparecen. Y más cuando tanto se cacarea el recuperar la España vacía a la par que salvaguardar la ecología. Pues ahí está el tren de alta velocidad.

Y ahí estaba ese tren, con sus paradas en Otero. Digo estaba, porque parece que ya no va a estar en unas frecuencias, que las tenía, que realmente posibilitaban el asentamiento de población en la comarca, con lo que supone de acceso a centros médicos, educativos y laborales. Y como estaba y se quiere que no esté, entonces uno piensa que lo mismo es que estamos en la España vaciada, que no es lo mismo que vacía, porque supone la intencionalidad explícita, y política, de que se vacíe aún más.

Entonces las personas salen a las vías a reclamar no que les den algo, sino que no les quiten lo poco que se les había dado: frecuencias, que no más trenes. Dice don Quijote a Sancho: "desde hoy en adelante nos hemos de tratar con más respeto, sin darnos cordelejo, porque de cualquiera manera que yo me enoje con vos ha de ser mal para el cántaro". Eso es lo que piden los senabreses y todos los que amamos esta tierra, respeto sin palabrerías ni cicaterías, porque también el Norte existe, porque Castilla, pese a los del 98, no es España, como tampoco lo es Madrid y mucho menos Vigo; España es el conjunto de todos sus habitantes y, por tanto, también los de esta comarca de Sanabria que no quiere ser solo un "espejo de soledades", por muy buen verso que sea de Unamuno para hablar del Lago. Eso es poesía y ahora toca defender la dignidad de una población que no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos.n

