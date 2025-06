Pan y circo: La "Pax Benaventana"

"¿Adónde vamos, al teatro, a las carreras o a las luchas?". Todo lo que un ciudadano romano podía hacer en su tiempo de ocio durante su estancia en la metrópoli cosmopolita mundial de la época imperial, la ciudad de Roma. Tanto es así que su fin marcará (según entendemos en la actualidad) el fin de toda una época histórica que comenzó (se cree) unos 3500 años atrás con la invención de la escritura.

Pero Roma no dejó de ser y Europa siempre venerará el cuerpo que una vez saqueó y dejó en el recuerdo más profundo de la memoria durante siglos, Roma. Y así sigue siendo en la política, allá por el siglo II d.c, en el contexto de la Pax Romana el escritor Juvenal culminaría uno de sus últimos libros satíricos donde narra una de las maneras más archiconocidas de llegar al poder: el populismo. El fin es que el pueblo tenga las necesidades cubiertas para que no se rebelen, pero lo justo para que poder tener su control, pan para los pobres. Y Juvenal describiría, sin darse cuenta, la política europea hasta el fin de sus tiempos.

Qué momento en el teatro Reina Sofía de Benavente, benaventanos tenemos toro un año más, que digo, 14 toros en una misma semana y probablemente los mejores toros que este pueblo jamás haya visto (al menos de los más costosos). Así también se anunció en el lunes de la Veguilla donde en una recreación de lo que en pocos días iba a ocurrir en el mítico balcón de San Pedro del Vaticano con el anuncio del nuevo papa, en Benavente se anunciaba desde el balcón de la plaza mayor al nuevo toro enmaromado de 2025 y es cierto, puede que el nivel no fuese el mismo, al nuevo papa le faltó el desenrollo del cartel con su imagen desde el balcón y los fuegos artificiales como se hace en Benavente, supongo que no se puede pedir todo.

Lo cierto es que esta nueva Alcaldía llegó al poder con esa promesa en 2023, la gran apuesta de hacer las fiestas del toro enmaromado más reconocidas y las mejores jamás hechas y, obviando si las fiestas son mejores o no que en otros gobiernos municipales porque para gustos los colores, no me queda más que admirar la grandiosa herencia de Roma. Cuando los emperadores juraban y perjuraban desde su condición de patricios ser los enaltecedores de la sobriedad y la humildad que representa al pueblo, prometiendo los actos más sobrios como el regalo de miles de panes para cada familia romana pobre o la construcción de los mejores circos para las ciudades romanas, sin duda Benavente está en su Pax Romana.

Aunque ciertamente una "Pax Benaventana" un tanto peculiar porque en Roma por aquella época llegaban a su apogeo económico con el mercado de esclavos y también el cultural (muy en parte también por las producciones artísticas de esos mismo esclavos). El imperio bullía de actividad y nada ni nadie podía pararles, salvo precisamente ellos mismos. En cambio, en Benavente la situación es prácticamente la contraria, con una deuda pública desorbitada que el gobierno municipal ha prometido reducir considerablemente (a base a recortes… pero en las fiestas que no falte) y habiendo perdido casi todas las ayudas públicas solicitadas por el gobierno anterior. Con una caída que no cesa de población como en toda la provincia y una carencia de población joven que en cuanto tienen oportunidad se van del pueblo en busca de alguna oportunidad laboral.

Juvenal hablaba que en momentos de gran desafección política donde el ciudadano no reconoce o no estima su voluntad ante los líderes políticos, este sólo desea "pan y circo". "Pan y circo" es lo que tiene Benavente, herederos de la gran Roma, todo un honor.

Rubén Herrero

Suscríbete para seguir leyendo