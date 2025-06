"¡Qué jodido es ser zamorano!"

No había caído en la cuenta de lo jodido que en verdad es ser zamorano, hasta que el pasado domingo lo vi escrito en una de las muchas pancartas de artesanía que portaban los manifestantes. Sin duda es el lema o consigna que más me llamó la atención junto con otra que, valientemente, reconocía: "No sobran trenes, sobran incompetentes". Son tantos que hace tiempo he perdido la cuenta.

Me resisto a que el hecho de ser zamorano sea jodido. Ser zamorano es un privilegio, un honor, un orgullo. Solo que no nos lo creemos y encima nos cuesta venderlo a los demás. Quizá si conociéramos mejor nuestra historia nos daríamos cuenta de la importancia de ser zamoranos. Ser y sentirse zamorano. Hay quienes en cuanto ponen tierra de por medio en busca de nuevos horizontes se olvidan. Quien nunca se olvida es Román Rodríguez, presidente de la Mutua Madrileña del Taxi, sanabrés de pro, afincado en Madrid pero con el corazón siempre latiendo por su tierra. Allí estaba.

Eché de menos a otros y otras sanabreses ilustres y a muchos de esos zamoranos famosillos o de medio pelo, de esos que tanto gustan a nuestra amada clase política, que para venir a recoger premios y distinciones siempre encuentran un hueco, menos para el ejercicio de la necesaria zamoranía, quizá porque es un poco jodido.

En el asunto de los "incompetentes" qué puedo decir o añadir a lo ya conocido, a lo ya sabido. Si en lugar de dar cabida a la mediocridad se buscará a los verdaderamente competentes, eficaces y eficientes, otro gallo nos cantaría, pero, ya ve usted cómo está el patio de la incompetencia, en niveles que en otro tiempo hubieran sido impensables.

Dos cositas molestaron a buena parte del público, la multitudinaria presencia de políticos de todos los signos. El personal no entiende bien a santo de qué se tienen que agarrar a la pancarta principal y desfilar los primeros. En una manifestación así, tan importantes son los últimos como los primeros. Y tampoco gustó que la progresía que vota una cosa en las Cortes y en el Congreso, hiciera lo contrario de lo que dicen para que no se les echara en falta. En fin. Quiero concluir asegurando ¡Qué bueno es ser zamorano! "¡Qué buenos vasallos resultamos ser si tuviesemos buen señor!"

