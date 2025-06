¿Es usted genocida?

La pregunta es retórica y no exige contestación. Más aún, nadie puede exigirla, ni aun un juez puede exigirnos respuesta. Lo dice el art. 24 CE78: nadie está obligado a declarar contra sí mismo. La pregunta sólo busca que reflexionemos y eso es bueno si somos leales con nosotros mismos. Por eso no nos reconocemos como genocidas.

Los judíos sionistas empezaron a invadir Palestina en 1920. Entonces había un 2 % de semitas judíos que vivía pacíficamente con los demás semitas musulmanes Fueron a Palestina, pero no para vivir allí, sino para echar a los que allí llevaban siglos viviendo en paz. Primero empezando comprando tierras; luego echándolos de cada pueblo cuando eran mayoría; luego iniciaron sus tareas terroristas matando a los ingleses y a los semitas musulmanes que no eran terroristas. Llevaban siglos viviendo en paz hasta que ellos los semitas genocidas sionistas empezaron su invasión para aniquilarlos por ser musulmanes, aunque también fueran semitas.

Eso pasó de 1920 a 1940 antes de que Hitler iniciara su genocidio. Es mentira que fueran a Palestina por lo que hizo Hitler. En 1948 se constituyeron en Estado ilegalmente y empezaron el genocidio, pero ya de uniforme, como el ejército nazi en Gernika o el ejército fascista en la “desbandá” en Málaga. Hay terrorismo se lleve uniforme o no.

Dice el art. 28 Cº Penal: "Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento". Sin duda ningún lector es genocida. Y cuando añade: "También serán considerados autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo". Por eso ningún lector se identifica como genocida.

Incluso leyendo el siguiente apartado b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado, todos los lectores, yo el primero en leerme, nos vemos suficientemente "mindunguis" para saber que nuestros actos no pueden impedir que se comete un genocidio.

Los partidos que no apoyan el rechazo al gobierno sionista genocida «cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos»

Al leer el art. 29: "Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos". Al comprar un producto a Israel con sus beneficios financian las armas con las que el ejército terrorista comete su genocidio. "Sí, puede decir usted, pero es tan poco que ...". ¡Un momento! Dándole unos céntimos a quien nos los pide no acabamos con la pobreza en el mundo, pero.... ¿no nos sentimos bien porque hacemos el bien? Negociando con los genocidas ... ¿no deberíamos sentirnos mal porque hacemos el mal? Poco, pero .... ¿no es eso, precisamente, ser cómplice?

Me temo que sí. Y cuando con nuestro voto apoyamos a partidos que dicen que "los sionistas genocidas tienen derecho a defenderse" ¿somos conscientes de que dicen que tienen derecho a asesinar a esos niños matándolos de hambre mientras cientos de camiones llenos de alimentos no puedan entrar en Gaza? Apoyar a quien colabora con el genocidio nos hace cómplices porque estamos diciendo que los sionistas genocidas tienen derecho a un siglo robándoles su tierra, sus casas y sus negocios a los semitas palestinos con los que llevaban siglos viviendo en paz en Palestina hasta que llegaron los sionistas genocidas. ¿No es eso ser cómplices? Por mucho menos que eso organizamos una guerra desde 1808 a 1814. Los franceses decían que las guerras de guerrillas eran acciones terroristas. Como los romanos con Viriato

El presidente del Gobierno encabezó junto a tres cuatro países de la UE un grupo que pretende suspender toda relación económica y políticas con el estado sionista genocida que sigue invadiendo Palestina. Hoy ya son 17. ¿Todavía hay 10 países que califiquen de legítima defensa que los sionistas genocidas invasores de Palestinas quieran matar de hambre a la gente impidiendo que cientos de camiones con comida?

Alguno de esos 14.000 niños condenados a morir no morirá. ¿Quién lo educó en el terrorismo? Por eso Netanyahu ¡y demás coautores! no quiere que sobreviva ningún terrorista. Los partidos políticos españoles que atacan al presidente Sánchez y le reprochan que no ganara la cantante española en Eurovisión ¿Son cómplices o coautores del genocidio de Gaza?

Quien no quiera como presidente del Gobierno al Sr. Sánchez que no vote a los diputados, porque es el voto de estos el que elige al presidente, no el nuestro. Así fue elegido Aznar. Los partidos que no apoyan el rechazo al gobierno sionista genocida "cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos" (art- 29 CP): el genocidio de los recién nacidos, o con un año, dos, tres, .... hasta cincuenta o sesenta o setenta si es que hay alguno. En cambio, ... los sionistas genocidas respetan el art. 14 CE78: "no discriminan a nadie, ni por razón de sexo". Muchos españoles, machistas, discriminan a las mujeres; aun a sus hermanas.

Abogado

