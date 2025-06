El Cristo de las Batallas: de la guerra al consuelo, del combate a la romería

La imagen del Cristo de las Batallas, acompañada de numerosos toresanos durante la procesión / Carmen Toro

El Cristo de las Batallas es una de las imágenes más queridas y veneradas por el pueblo de Toro. Su origen se entrelaza con un momento clave de nuestra historia: la Batalla de Toro, librada el 1 de marzo de 1476, en la que se enfrentaron los partidarios de Isabel la Católica y las fuerzas del rey portugués Alfonso V.

En aquellos días, la ciudad vivía inmersa en la incertidumbre, la tensión y el miedo. Fue en ese contexto cuando nació la devoción al Cristo de las Batallas, como símbolo de protección, esperanza y fe. Aunque no existen pruebas de que la imagen estuviera presente físicamente en el campo de batalla, la tradición sostiene que su espíritu acompañó tanto a los combatientes como al pueblo, brindándoles consuelo en medio del caos.

No fue impuesto por decreto; más bien fue el pueblo quien, espontáneamente, lo reconoció como su patrón espiritual. No lo vieron como un vencedor glorioso, sino como un compañero silencioso: un Cristo que no desciende a la lucha con espada en mano, sino que contempla el horror desde la cruz, convertido en testigo sufriente del dolor humano.

Lo más hermoso de esta historia es cómo ha evolucionado con el tiempo. Hoy, en pleno siglo XXI, los toresanos continúan celebrando al Cristo de las Batallas, aunque de una forma muy distinta a la de sus orígenes: cada Lunes de Pentecostés, se celebra una romería festiva y pacífica, cargada de vida y de alegría. Con procesión romera incluida donde es acompañado por Nuestra Señora de la Vega (que le da nombre a la ermita románica) y por muchos toresanos y del alfoz de esta tierra de buen pan y buen vino

Ese día, cientos de vecinos y familias llegan a su ermita, que está acariciada en sus paredes por peticiones y plegarias. Enclavada en la Vega , no para ser decorado de luchas sino para compartir una jornada de convivencia. Se reparten manteles, se brindan comidas caseras, suenan guitarras y se canta entre amigos. Es profundamente simbólico que una imagen nacida como protector en tiempos de guerra haya devenido en emblema de encuentro, de paz y de comunidad.

Hoy, el Cristo de las Batallas ya no representa el temor a perder, sino la alegría de estar juntos. Ya no es solo un recuerdo de conflictos pasados, sino una imagen viva que une a los toresanos a través de su historia, su fe y su identidad colectiva.

Así, aquel Cristo que un día fue invocado entre lanzas, estandartes y banderas, es hoy celebrado entre tortillas, risas y canciones. Mientras la bota de vino pasa de mano en mano y más de uno recuerda refranes populares al uso: “Vino de Toro, medicina para todo” o aquel que dice “Con el vino de Toro, más que comer devoro” por no acudir las citas más cultas del Arcipreste de Hita, a Quevedo o a Góngora etc…

Es una transformación profundamente hermosa: del campo de batalla al campo de romería.

Por eso, el Cristo de las Batallas no es solo patrón por lo que representa del pasado, sino por lo que inspira en el presente: unidad, memoria y alegría compartida.

Alguna vez leí —no sé dónde— una reflexión sobre la leyenda del Cristo que decía: “El Cristo de las Batallas no bajó para vencer, sino para acompañar”. Ese matiz es revelador. Porque no se trata de conquistar, sino de estar presente. De acompañar el miedo, el dolor, la muerte desgarradora de los hijos de Dios. Hoy, quizá más que nunca, España necesita menos cruzadas y más compañía mutua; menos enfrentamientos entre banderas, y más símbolos que, desde la altura serena de una cruz, nos recuerden que tras cada conflicto hay humanidad.

Esa humanidad no se ha perdido en muchas comarcas de lo que llaman la España vaciada. Allí, donde el silencio y la memoria aún son fuertes, el Cristo de las Batallas sigue siendo un símbolo de consuelo, recogimiento y presencia invisible que sostiene.

Buscando reseñas sobre esta imagen, encontré en el Museo Virtual de Ecología Humana una exposición temporal de 2022, en la que se mostraban fotografías de seis exvotos conservados en la sacristía de la iglesia de San Sebastián, en Toro. Todos ellos, datados en el siglo XIX, están relacionados con partos difíciles que terminaron bien, y son testimonio de la protección del Cristo de las Batallas a la vida que nace. Pintados sobre lienzos y tablas policromadas, reflejan con sencillez una fe profunda y agradecida.

Tal vez ese sea, en definitiva, el mayor legado que nos deja esta imagen: una apuesta por la vida y una ética de la presencia que acompaña, del respeto, de la escucha. Una devoción que no clama victoria, sino cuidados y protección a los débiles. Un patrón que protege no desde la fuerza, sino desde la ternura. Protector de la vida, guardián de lo humano. A él dieron gracias muchos de nuestros paisanos. Y quizás por eso, hoy más que nunca, su figura sigue convocándonos.