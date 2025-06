Las casas de los horrores

¿Cómo es posible que un día sí y otro también los medios de comunicación, se hagan eco del horror que viven los ancianos alojados en ciertas residencias que nunca debieron recibir los permisos pertinentes para su funcionamiento? Pongamos que hablo de la última en ser cuestionada. Una residencia en Navas del Rey (Madrid), donde los ancianos vivían en condiciones infrahumanas. Ni a los perros callejeros se les trata como han sido tratados los residentes del antro en cuestión. Porque algunas residencias, no estoy generalizando, son auténticos antros, casas de auténtica tortura física y psicológica para los mayores.

Lo inentendible es que no haya inspecciones periódicas. En la capital de España que sea la Comunidad de Madrid la que intervenga, pero, por favor, con premura, sin dilatar los tiempos, cerrando el cuchitril, impidiendo que vuelva a ser abierto y siendo más responsables. Pero es que en Castilla y León tampoco nos libramos de semejante plaga. En la provincia de Ávila, concretamente en Lanzahita han tenido que cerrar otra residencia por los mismos motivos: las lamentables condiciones en las que el dueño tenia a los usuario, que no asilados. Pagan religiosamente su estancia, la bazofia que les dan por comida y así sucesivamente. ¡Y ya está bien!

¿Qué diantre hacen los servicios sociales? ¿Para qué sirven? ¡Ay, el amiguismo y ciertas prebendas, cómo ponen vendas en los ojos que deberían estar bien abiertos! No se puede consentir la escalada ascendente de un problema que se radicaliza en según qué mal llamadas residencias de ancianos. Por favor, no se merecen ese tránsito o ese final en las condiciones en que viven tantos de ellos.

Leía con interés el otro día las declaraciones de una persona que pedía, llegado el momento, no ser llevado a una residencia, antes "prefiero la muerte". Quizá no sea extrema la petición, quizá lleve sobradas razones para no querer acabar sus días en medio de la inmundicia como la descubierta en las dos residencias de marras. Cada vez son más las voces que se alzan, ya no pidiendo, sino suplicando no ser habitantes de esas casas de los horrores que las administraciones dan por válidas hasta que un trabajador con conciencia denuncia. Por favor, y de una vez por todas, protejamos a nuestros mayores. ¡Basta ya de tanta ignominia!

