Cualquier perspectiva se agranda con el paso del tiempo

Cuando yo era adolescente alguien me dijo que San Agustín no había sido un hombre vulgar, un santo al uso de esos que aparecen en los cuadros y en las recreaciones de los libros, como en trance, juntando las palmas de las manos en posición de oración, sino que en sus manos aparecía un libro. Que había sido un hombre muy adelantado a su tiempo. Que había gozado de una vida libertina. Y que había sentado la cabeza, al final de sus días, convirtiéndose al cristianismo y haciendo los suficientes méritos para llegar a alcanzar la santidad. Para más inri, las Fiestas de San Agustín en Toro gozaban de un merecido prestigio, pues no en vano superaban con creces a las del patrón de Zamora. Ambas cosas hicieron que me sintiera orgulloso del nombre que me habían puesto mis padres, aunque, muy probablemente, nada de esto había tenido que ver con los verdaderos motivos de su elección. En aquel entonces me pareció aquella semblanza del santo propia de un personaje de aquellos que salían en las películas de las sesiones de cine, en sesión "continua" y programa "doble", que ponían en el Teatro Principal.

Pero, mira por dónde, unos pocos años después, a la salida del cine, me dio por brujulear en la biografía del santo, aprovechando uno de los libros de la biblioteca pública que había justo al lado de este teatro. Y es que aquella biblioteca, aunque dotada de pocos medios, disponía de libros de ediciones muy antiguas, entre los que no escaseaban las biografías o las historias relacionadas con personajes famosos, entre otros el de San Agustín.

Fue entonces cuando me enteré que Agustín de Hipona había estado casado durante un periodo de catorce años. Y que fruto de aquella unión, fuera o no reconocida por la Iglesia, tuvo un hijo. Eso me dio que pensar, ya que aquello no casaba con la supuesta vida libertina que me habían contado, en la que se lo pasaba a lo grande, frecuentando bares y disfrutando de la íntima compañía de un ramillete de mujeres.

Quiso la suerte que, tiempo después, un amigo mío, que por entonces estudiaba filosofía, me informara de ciertos detalles de la vida de Agustín. Que había sido nacido en Tagoste (Cartago) lo que hoy es Argelia; que era ciudadano romano, e hijo de un padre pagano y una madre (Santa Mónica) cristiana convencida. Y que estuvo imbuido por las ideas del maniqueísmo, hasta que su madre, tras treinta y dos años de pertinaz insistencia le convenció para que se convirtiera al cristianismo. De sólida formación, viajó a Cartago, Milán y Roma para impartir clases en las que explicaba sus pensamientos filosóficos. Y que las ideas de Agustín eran ampliamente conocidas en todo el mundo. De hecho, para muchos, era el máximo pensador del cristianismo y uno de los más importantes filósofos del primer milenio de la era cristiana, lo que no impedía que fuera venerado no solo por la Iglesia Católica, sino también por la Ortodoxa, la Anglicana y la Luterana. Ese amplio e interesante currículo me condujo a cambiar un poco el concepto que tenía hasta ese momento del santo.

Posteriormente me enteré de que existen muchas paradojas sobre San Agustín. Quizás la más conocida fuera aquella en la que se encontró a un niño en una playa sacando el agua del mar y echándola en un agujero que había hecho en la arena. Cuando Agustín le dijo que de esa manera era imposible sacar toda el agua, el niño le respondió que más difícil era comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Otra paradoja referida a la noción del tiempo venía a decir "¿Qué es el tiempo? Si nadie lo pregunta lo sé. Si debo explicarlo no lo sé".

Son muchos los pensadores, filósofos y escritores que han tenido algún tipo de relación con las ideas de Agustín de Hipona. Lope de Vega escribió una comedia sobre su conversión al cristianismo “El divino africano” . Petrarca, considerado el padre del humanismo lo tuvo como pilar en el que apoyarse.

Para muchos fue un hombre promiscuo. Pero también que era muy aficionado al teatro y a los certámenes de poesía, cosa que es fácil de creer de quien dijo aquello de que "el amor es una perla que si no se posee de nada sirve tener el resto de las cosas" y "la medida del amor es amar sin medida".

Agustin de Hipola trabajó para fusionar la fe y la razón, la filosofía y la religión, lo que es digno de ser admirado y respetado.

Pues eso, que el conocimiento de la trayectoria de un hombre depende de la información que te llegue y de la que tengas a mano. Por eso no es mala cosa ir siguiendo poco a poco su trayectoria, con la mayor perspectiva posible.

Agustín de Hipola no iba a ser una excepción. "Conócete, acéptate, supérate" decía su lema.

Suscríbete para seguir leyendo