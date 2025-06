Nosotros, los de provincias

"Si no para, no pasa": la ofensiva de Zamora a Renfe contra la supresión de paradas

Creen algunos, que por el mero hecho de vivir en la capital de España o en alguna otra de las grandes capitales españolas, tienen una posición de privilegio que los sitúa por encima de los demás a la hora de hacer juicios de valor o defender sus criterios. No se dan cuenta de que la mayor o menor inteligencia o el mejor o peor conocimiento sobre cualquier asunto no depende de variables geográficas o de vivir rodeados de una multitud.

Más bien suele ser al contrario, que los que viven en pueblos y ciudades pequeños y en ellos desarrollan sus trabajos, lejos de ser los paletos que los otros soberbios creen, con frecuencia han tenido que aguzar especialmente la inteligencia y perfeccionar habilidades y astucia para poder compensar las menores oportunidades o las dificultades que conlleva lo pequeño frente a lo grande.

El estrambótico ministro de a quiebra de los transportes Óscar Puente, se permite despreciar sin disimulo a quienes desde la España de lo pequeño le piden no que les dé, sino que no les quite. El desprecio se convierte en insulto cuando toma, como en el caso de la reacción de quien con ello se demuestra indigno de ser ministro, las formas del bravucón que solo sabe humillar por la vía de la fuerza, del mantenerse inamovible haciendo ver que permanece lastrado por el supuesto peso de sus atributos masculinos.

No actúa igual frente a la Cataluña acaparadora de inversiones y despilfarros. No lo hace frente a quienes solo quieren defender sus privilegios. Ahí cuida mucho palabra y comportamiento. Solo frente a aquellos de los que piensa que nada tiene que temer.

Debe pensar que por ser de provincias no sabemos que el tren no llega a Madrid ni a Vigo si no pasa por las estaciones de Zamora y Otero de Sanabria. No es que piense que vamos a quedarnos callados mirando como pánfilos cómo el tren pasa y no para con el perjuicio que eso conlleva para muchos usuarios que viven en estas zonas y no en una gran urbe. Es que le da igual, se la trae al fresco, le resbala, se desconecta y se carcajea imaginándonos con cara de atontados mirando al vacío "como las vacas al tren".

