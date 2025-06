Las lagunas de Sanabria

"Si no para, no pasa": la ofensiva de Zamora a Renfe contra la supresión de paradas

Sanabria tiene un lago. Eso lo sabe todo el mundo (o casi). Lo que muchos desconocen es que la comarca del noroeste zamorano posee, asimismo, abundantes lagunas. Y no me refiero a la de Peces o a las que abundan, y embellecen, la sierra. Hablo de lagunas en su acepción popular de huecos, fallos, ausencias, apagones y cositas así. Y ahí, en lo de faltas, sí que Sanabria tiene para dar y regalar: infraestructuras, servicios, escasez de sanitarios, marginación, comunicaciones, habitantes, niños… Demasiadas lagunas como para confiar en un futuro prometedor y más halagüeño que la situación actual. Pero, amigo, en estas llega Renfe y añade una nueva laguna, muy, muy dolorosa: se carga (o ya veremos) unas de las frecuencias ferroviarias más frecuentadas por los viajeros que van o vienen de esas tierras.

La pregunta es de Pero Grullo: ¿con qué objetivo? Y la respuesta, también: para ahorrarse unos euros, para rebajar el capítulo de gastos. Ah, claro, los mundos de la Economía y de las Finanzas tienen estas reglas sagradas. ¿También cuando gobierna una coalición de izquierdas? También. ¿También cuando todo el mundo habla de arbitrar medidas para frenar la despoblación? También. ¿También cuando las zonas afectadas necesitan de todos los apoyos y todas las manos para salir de atrasos, discriminaciones y subdesarrollo? También. ¿También cuando decisiones de este tipo contribuyen a incrementar la desigualdad entre territorios y entre ciudadanos? También. ¿También cuando el Estado no corrige injusticias sino que las aumenta? También. En fin, que parece que por mucho que avance el mundo, lleguen nuevas tecnologías y aparezca la Inteligencia Artificial, continúa vigente una filosofía (con perdón) prehistórica: los dineros antes que las personas.

Y como siempre hay quien lo justifica todo, no falta el que tira de supuestos argumentos válidos para proporcionar base, y lustre, a sus medidas. Y aquí vuelvo a recordar al gran periodista Enrique Vázquez cuando llamaba a alguien y le decía: "Tengo para ti malas noticias, pero excelentes explicaciones". En esas estamos. Las noticias son espantosas, desaparición de frecuencias necesarias, pero lo que dicen desde Renfe y desde el Ministerio de Transportes les parece (a ellos) excelente. ¿Por qué? Tendrían que contárnoslo con pelos y señales porque yo, de momento, no lo entiendo. Ni yo ni los centenares de personas que ya se han manifestado en contra de la desaparición de paradas. Ni las que protestarán hoy en Zamora. Ni las numerosas instituciones que han hecho saber su oposición y su rechazo a unos cambios que no traerán más que daños y prejuicios a una tierra que lo que menos necesita es precisamente eso, daños y perjuicios.

Aun hay tiempo para que Renfe rectifique. O para que "alguien" le haga saber a su presidente, Álvaro Fernández Heredia, que así no se hacen las cosas, que podrá ahorrar un dinero pero a cuenta de añadir una laguna más a Sanabria, de arrear otro estacazo a una comarca, y a una provincia, muy abandonadas y muy dolidas. Óscar Puente o el propio Pedro Sánchez, ¿no tienen nada que decir? Este no es un asunto menor aunque lo parezca, especialmente con lo que está cayendo por doquier. Es un asunto en el que hay en juego, además de calidad de vida en Sanabria, imagen, prestigio y coherencia ideológica. Un gobierno progresista (o que se precie de ello) no puede contribuir a marginar más a los ya marginados ni a perjudicar a los que llevan siglos perjudicados. Hay algo que sigue por ahí, pese a que no lo parezca, que se llama justicia social. Y eso parece que "alguien" lo ha entendido en los casos de La Gudiña, Villagarcía de Arosa y Medina del Campo. Leo que hay contactos y noticias esperanzadoras para estas localidades, también afectadas por los cambios ferroviarios. ¿Por qué Sanabria y Zamora no? Por más que le doy vueltas a la cabeza, sigo sin comprenderlo. Explíquese, don Álvaro, háganos ese favor. Y rectifique, que no es tan complicado.

Suscríbete para seguir leyendo