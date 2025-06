La dignidad de Zamora está por encima de los criterios económicos de Renfe

Concentración en Otero de Sanabria para evitar la supresión de paradas AVE. / Mariam A. Montesinos | EFE

Resta una semana para que el tren deje de ser un medio de transporte válido en el ámbito laboral en la provincia de Zamora. Siete días para tratar de arañar algo de cordura a Renfe, cuyo principal responsable ha pasado de los malabarismos lingüísticos a los desplantes. Es necesario atender a la sostenibilidad económica, dice Álvaro Fernández Heredia. Solo son ocho viajeros los que se suben al AVE en Otero, añade. Sanabria es la comarca con más oferta de plazas por habitante de España, incide. Y, lo más importante: es lo que hay. Tanto es así que ni siquiera la visita de una delegación del PSOE de Zamora a las oficinas de la operadora pública ha servido para ablandar la postura de quien ni se plantea negociar. Difícil tesitura la de los parlamentarios nacionales José Fernández y Antidio Fagúndez. Fuego amigo.

La realidad es que no hace falta que venga un tecnócrata a ofrecer lecciones de sostenibilidad económica en territorios depauperados. El tren no es viable bajo criterios de negocio en la provincia de Zamora. Es un hecho. Tampoco son sostenibles las nueve escuelas rurales que la Junta de Castilla y León mantiene abiertas con menos de cinco alumnos. Ni los consultorios médicos en municipios de menos de cien habitantes. La dependencia no es sostenible, el autobús interurbano no es sostenible, la conservación de carreteras en localidades remotas no es sostenible. Y, si es por falta de sostenibilidad, apuntemos hacia los 36.298 zamoranos mayores de 65 años y todos los recursos sanitarios, sociales, farmacéuticos, económicos y de ocio que consumen.

El presidente de Renfe ha mostrado gusto por retorcer los datos para tratar de justificar una decisión que tiene las letras bien gordas. Sin que nadie le preguntara, a través de sus redes sociales, ha lanzado un ranking aduciendo que Sanabria goza de 2.000 plazas para cada 100.000 habitantes, la mejor ratio de todo el país. Y también ha apuntado esta semana que los viajeros que se suben o bajan en la estación de Otero representan tan solo el 0,40% de la línea Madrid-Galicia. Un dato que no ha ofrecido ha sido el de estaciones que pierden el mayor número de frecuencias de un plumazo. Con dos de cinco y sin capacidad negociadora alguna, probablemente Sanabria AV también esté en la parte noble de la clasificación, con un 40% de servicios eliminados.

El reto demográfico ha tornado de la noche a la mañana en aplicar copagos a los ciudadanos que viven en zonas con grave riesgo de despoblación. ¿Acaso al alcalde de Vigo se le dijo que si quería un tren para llegar antes a Madrid lo pagara a medias con la Xunta?

La solución de la operadora ferroviaria al revuelo causado ha sido decir a las instituciones locales que si quieren trenes, que los paguen. Esa fue la oferta que el presidente de la empresa pública trasladó a Javier Faúndez durante la reunión mantenida el pasado martes y que, previamente, había cancelado de manera unilateral. Tres millones de euros a escote entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora para mantener un servicio que permita a los vecinos de Sanabria vivir en su casa y trabajar en la capital, sea la de la provincia o sea la del país. Es decir, que el reto demográfico ha tornado de la noche a la mañana en aplicar copagos a los ciudadanos que viven en zonas con grave riesgo de despoblación. ¿Acaso al alcalde de Vigo se le dijo que si quería un tren para llegar antes a Madrid lo pagara a medias con la Xunta?

Zamora ha dicho basta. Porque una cosa es que los servicios no lleguen y otra muy distinta es que lleguen y no nos dejen utilizarlos. Esta tierra sí es solidaria. Lo es con la producción eléctrica que alimenta las catenarias, con la pérdida medioambiental para lograr el bien común de la construcción de la línea o con la mano de obra que puso su salud y su vida para excavar los túneles que unen la provincia con Galicia, como bien apuntó el socialista David Gago esta pasada semana. Zamora ha sido solidaria al anegar sus mejores tierras para la construcción de embalses, al prestar su suelo para la generación de energías renovables. Y, por qué no decirlo, también al abrir sin restricciones las puertas de su patrimonio natural a riesgo de causarle sufrimiento, como ocurre en los últimos años en el entorno del Lago de Sanabria y su crítica salud submarina.

Zamora sí cree en el estado del bienestar, en la solidaridad entre territorios y en la igualdad de oportunidades. Y en la dignidad, que no es la de ocho familias sino la del conjunto de los vecinos de la provincia. Que no tiene nada que ver con "andar soliviantados", señor ministro Óscar Puente. Renfe ha pinchado donde más duele y la unidad de los zamoranos es total para recuperar lo que es de justicia. Así fue en la manifestación del pasado domingo en Otero de Sanabria y así será en la de hoy en la capital.