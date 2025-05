Soliviantados, y con razón

Sí, en Zamora andamos soliviantados. Lo decía el otro día el ministro Óscar Puente, y qué razón tiene. Si cuando nos atacan no estamos alterados e inquietos, sería de extrañar. La supresión de paradas de AVE en Sanabria va más allá de una agresión directa contra el medio rural y la despoblación. Es una ofensiva a la tranquilidad.

Aunque a algunos les parezca increíble, el AVE ofrece calma y serenidad. Más allá de poder ir a trabajar, a estudiar o a una cita médica, este tren te permite sentir que estás conectado, que tienes opciones, que no se han olvidado de ti. Cuando vives en zonas como Sanabria, disponer de un AVE significa tener la certeza de que, si te hace falta, cuentas con un servicio público a tu disposición. Es respirar tranquilo sabiendo que no estás solo ni aislado. Y eso no se paga con dinero.

Estas sensaciones no se tienen si vives en Madrid (o en otras muchas otras capitales de provincia) y estás rodeado de opciones y oportunidades. La empatía con el medio rural queda en un limbo cuando, si no para un AVE, puedes optar por un autobús y hasta por un avión. Y para llegar hasta estos servicios no necesitas conducir porque hay metro, tranvía, taxi, VTCs, autobuses urbanos... Pero, ¡sorpresa!, en el medio rural la vida es distinta.

Con esta decisión de quitar frecuencias son muchos los que han perdido la tranquilidad. Se ha despedazado en cierto modo su equilibrio. Y a eso se suma que decenas de personas se tienen que replantear su vida porque ya no pueden acudir a tiempo a su trabajo, a sus clases, a sus citas médicas. Se ha arrancado a la provincia de Zamora la sensación de estar cuidados, de ser un poquito importantes. Y eso no tiene justificación.

