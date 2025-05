Desde que se iniciaron las obras de "Acondicionamiento, mejora y humanización de la travesía de la carretera ZA-20, entre los P.K. 0+000 al 2+800, avenida Cardenal Cisneros, en Zamora", porque a uno le sigue tirando lo que en tiempos hizo, con cierta frecuencia salgo a pasear por la avenida referida para ir siguiendo el curso de las mismas.

Al principio me pareció un tanto desafortunada la idea de reducir el ancho de los carriles destinados al tráfico de vehículos, porque entendía que, en función de cómo se configurasen las rotondas, tal vez eso dificultaría la maniobra de giro de los mismos en alguna de ellas, cosa que está sucediendo. No son pocos los conductores que al entrar en las rotondas con menor plataforma anular ocupan los dos carriles, bien para no acercarse a los anillos de las mismas, o bien para evitar montarse en los bordillos de los elementos longitudinales que separan las calzadas, al salir de ellas.

También me generó cierta extrañeza el sobredimensionado que se estaba dando a las aceras en algunos tramos e intersecciones, porque me parecía innecesario, y la incógnita que me suscitaba no tener claro el espacio que ocuparían los carriles bici en determinadas zonas de la travesía.

No tengo ninguna duda acerca de lo bien que va a quedar la avenida de Cardenal Cisneros cuando las citadas obras hayan concluido, pero mucho me temo que, si antes no se retranquean un poco los separadores de calzada que invaden la plataforma anular en algunas rotondas, más de un conductor se va a llevar un susto cuando al circular por ellas se encuentre con los bordillos de los mismos y no pueda evitar pasar sobre ellos.

Así que, conductores…

¡Cuidado con los bordillos!

Suscríbete para seguir leyendo