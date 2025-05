Dicen las malas lenguas que nuestra ministra de Defensa es una "pájara" ; y, por ende, y solidarizándonos con nuestra ministra, todos los militares somos unos pájaros.

Es más que obvio que a este Gobierno sanchista, y a sus socios no les caemos nada bien, ni falta que nos hace. Nosotros los militares y la Guardia Civil, pertenecemos al Estado español, que lo componen: La población/ciudadanos, el territorio, el Gobierno, etc.). Nuestra misión está, perfectamente definida en nuestra Carta Magna, que es servir al pueblo al que pertenecemos y formamos parte. Como funcionarios del Estado que somos nos paga el Estado al que servimos. Y hemos jurado defender a nuestra Patria con nuestra vida. Hoy tenemos un ejército moderno, muy preparado, y que se merece un gran respeto, no como su Gobierno, señor presidente, que lo desprecia constantemente. He mamado el Ejército, y cada día estoy más orgulloso haber dedicado mi vida a él. Sin embargo, este Gobierno lleva como bandera la mentira, ningunea al Poder Judicial, está lleno de corrupción por doquier. De pena. Pero, quizás, esto no sea lo peor, lo peor está por venir, la cizaña que esta creando con su poder autocrático entre las comunidades autonómicas, las desigualdades sociales, políticas y económicas, harán un daño, sino irreparable, tendrá un coste en daños a España, y a sus ciudadanos que solo el tiempo lo sabe.

Juan María Muradas Martín

