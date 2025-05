Forajidos del tren

Todos tenemos la imagen de aquellos primeros viajeros en tren que atravesaban el Oeste americano con el temor de que apareciese una banda de forajidos para atracarlos, el mismo temor que tuvieron los viajeros españoles ante las partidas de bandoleros. Entonces, las compañías y los gobiernos pelearon hasta acabar con los unos y con los otros. Así que los usuarios del tren ahora no tememos, de momento, ser asaltados en nuestro trayecto, lo que no quiere decir que no sigamos con temores y, lo peor, que no siga habiendo forajidos ferroviarios.

Entonces como ahora se expropian terrenos para los tendidos ferroviarios, pero los habitantes de esos terrenos en su mayor parte no se benefician de un tren que ven pasar en favor de un bien superior, el desarrollo y comodidad de otros, aunque ellos también paguen ese tendido. Pero antes, a diferencia de ahora, nadie hablaba de la España vacía, ni de la salvaguarda del medio rural, ni, por su puesto, había ministerios con denominaciones tan rimbombantes como Transportes y Movilidad Sostenible, Industria y Turismo, o Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y el tren encaja como parte esencial en cualquiera de ellos y en todos ellos.

Y ahora como antes, los viajeros ferroviarios tenemos miedo. Miedo a que el tren no salga, a que se pare en medio de un secarral o un túnel, o a que no llegue a la hora establecida. Miedo a que no haya ni la más mínima explicación, ni auxilio; miedo, en definitiva, a los nuevos forajidos que son, menudo cambio, las empresas ferroviarias y los gobernantes, no una partida emboscada en los montes sanabreses asaltando peregrinos en el camino mozárabe.

Nunca he tenido carné de conducir y tengo la suficiente edad como para no desear cumplir tantos años como tengo, así que me siento autorizado a levantar la voz como usuario de los transportes públicos, en especial del tren, y tengo memoria para recordar ese compromiso de puntualidad de la Alta Velocidad que devolvía el importe del billete por un retraso que ahora ni siquiera da para que te den una botella de agua, como recuerdo el funcionamiento casi con puntualidad británica de los trenes de Cercanías. ¿Qué fue de aquello? Ya forma parte de la memoria histórica.

En el caso de la estación de tren de Otero de Sanabria, el bandolerismo ferroviario se tiñe soez e insultante, porque no es que se prometiese poner una estación, es que se hizo y con unos horarios que hacían viable el tren no solo para hacer turismo rural, sino para favorecer la repoblación de la comarca sanabresa, pudiendo ser nómada desde Madrid, Zamora o Galicia. Y se hizo y se robó por los nuevos forajidos a los que, sin rubor, se les llena la boca de intentar salvar la España rural y que no entienden que para ello es primordial asentar población garantizando sus derechos, cosa que el turismo no hace, y el transporte, en especial el ferroviario, es para ello esencial.

En un tratamiento serio el problema, no todo se puede mirar con la rentabilidad económica actual, y no es esta línea la única deficitaria, sino con la futura, poniendo el énfasis en la primera milla; es decir, en todos aquellos ciudadanos que se ven expulsados económicamente de las ciudades en las que trabajan, sobre todo por la carestía de la vivienda, y buscan vivir y hacer su vida, que no es lo mismo, en las zonas limítrofes y aquí el tren es la apuesta fundamental, tanto económica como ecológica.

La tierra de Sanabria se moviliza frente a semejante arbitrariedad y lo hace con razón y con razones, porque nada es más indignante que quienes tienen la obligación de salvaguardar el Estado de bienestar y la igualdad de oportunidades se comporten como una partida bandolera para llenar a saber qué faltriquera en la costa gallega.

