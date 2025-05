"Unamuno vuelve"

La Universidad de Salamanca ha dado a conocer un novedoso proyecto con el que Miguel de Unamuno ha cobrado vida gracias a la inteligencia artificial y a otras apps. digitales. Se trata de una iniciativa que puse en marcha, presentándola en la Casa Museo Unamuno el pasado 1 de abril. Con este proyecto de "Unamuno digital" pretendemos poner en valor la inmortalidad del ex rector de la USAL gracias a las nuevas tecnologías.

La idea surgió, tras ver, en tiempos de la pandemia del COVID, la serie Star Treck: Picard, donde en el tercer capítulo, uno de los personajes aparece leyendo "Tragic sense of life", ¡un libro de Unamuno en inglés y en el año 2399! Con esa disculpa, empecé a pensar en la inmortalidad de Unamuno, que en su testamento dice: "me destierro la memoria…, y si tú, lector, me lees, yo vivo".

El proyecto consiste en la creación de un avatar digital mediante el uso de tecnologías 2D y 3D, y otras más modernas como la inteligencia artificial, para crear un prototipo digital que utiliza la voz del que fuera rector de la USAL y sus textos.

Primero le hicimos hablar clonando su voz de la única que hay en la Biblioteca Nacional en unas cuantas imágenes-fotos del propio Unamuno (en archivos de la casa Museo de la USAL). Posteriormente, creamos un avatar con inteligencia artificial y con técnicas más específicas. Eso sí, hemos sido muy respetables con su figura, no siendo frívolos y ateniendo siempre a los textos de Unamuno, no a textos sobre Unamuno. Algunas de estas apps. quedarán obsoletas en pocos meses, dado lo vertiginoso que avanza este tema.

A este avatar se le pueden hacer preguntas, que responderá con su voz y con el archivo de sus textos. Este avatar es un prototipo y por el momento la capacidad de réplica es limitada. Para continuar con su desarrollo el proyecto requiere financiación, por lo que el objetivo de darlo a conocer es que llegue a las instituciones que puede aprovecharlo.

¿Dónde se puede disfrutar de "Unamuno digital"? Queremos que vaya a los centros de la Universidad, principalmente del español Cieusal y Eleusal, a la Casa Museo, al aula Unamuno del edificio Histórico, a las oficinas de Turismo del Ayuntamiento y de la Diputación de Salamanca, incluso para Google Art-Culture y Actividades Culturales de la universidad, etc. Todo ellos pueden utilizar los avatares y las fotos de Miguel de Unamuno para explicar cosas o responder preguntas, siempre a partir de sus propios textos. Hemos mimado mucho la figura de Unamuno en este aspecto. Es un viaje hacia el pasado y hacia el futuro para que Unamuno pueda estar presente en muchas cosas de la universidad.

Sobre el futuro del proyecto, se está buscando financiación para las diversas aplicaciones y utilidades. Y el objetivo es que funcione como una IA del tipo de ChatGPT con la que mantener una conversación pero obteniendo contestaciones de Unamuno, y formar así un proceso interactivo.

