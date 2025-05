Nos siguen vaciando

Siempre me había negado a usar la expresión España vaciada. Me parecía mucho más acertada y elocuente la otra, la original, la España vacía que alumbró el escritor Sergio del Molino en el revelador libro del mismo título que publicó en 2016. Y me negaba a decir o escribir la versión vaciada porque entendía que sólo pretendía señalar culpables. Que era fruto del resentimiento de ciertas opciones políticas.

La penosa circunstancia de que nuestro país esté vacío por completo en determinadas regiones es producto de múltiples factores en los últimos 150 años, del abandono de las instituciones que han mirado para otro lado y del legítimo anhelo de miles de emigrantes que buscaban en las ciudades una vida mejor. Pero ese es otro debate.

En el caso de la supresión de frecuencias del tren que tiene parada en Otero de Sanabria sí observo y denuncio un vaciado intencionado por parte de Renfe y de un alcalde con delirios de grandeza que sólo defiende lo suyo y a los suyos como si fueran todos, la ciudad que gobierna, los españoles que viven en ella y Galicia entera, su castillo, al que tiene que defender con uñas y dientes. Arañando y mordiendo a los demás.

La lucha emprendida por los vecinos afectados conmueve porque siempre emociona el combate contra la injusticia, más el del pequeño contra el grande y poderoso. Tratemos entre todos de que se sientan acompañados en su campaña, que es la nuestra, porque "Si el AVE no para lo paramos nosotros"

Soy usuaria de la alta velocidad que nos lleva a los madrileños a una de las regiones más hermosas y desconocidas de nuestro país desde que la estación AV Sanabria abrió en julio de 2021. Viajo con frecuencia, precisamente, porque esta conexión nos permitió descubrir una tierra bella y generosa que está acostumbrada a que siempre le den la espalda. Desde el primer viaje observé que las localidades asignadas para los que nos bajamos en la estación de Otero de Sanabria iban llenas y así han continuado hasta hoy. Tengo la costumbre de contar cuántos viajeros nos bajamos en la parada situada en esa tierra desconocida que se pierden los que apenas han oído hablar de ella. Ocho, diez viajeros al principio. Dieciséis, diecisiete, dieciocho en temporada alta, es decir, cuando los hijos de quienes allí nacieron acuden en verano a recordar sus veranos de la infancia. Los viajeros habituales suelen ser o gente de edad avanzada a los que sigue asombrando que el AVE pare en su tierra y muchos jóvenes, estudiantes a los que esta línea ha permitido visitar más a menudo la casa de sus padres, de los pocos que todavía viven donde nacieron.

Exigimos a Renfe que rectifique y nos devuelva las frecuencias eliminadas. Si David, Teseo y Ulises vencieron al gigante Goliat, al monstruoso Minotauro y al Cíclope depredador, el anhelo de justicia del vecino sanabrés y de los madrileños que amamos esa tierra, también debe ser respetado.

Esta vez estamos todos de acuerdo, hasta los partidos políticos. No al nuevo intento de vaciado.

