Dicho así, a secas, puede sonar mal, pero el paquete de Sánchez al que me refiero es el que incluye catalán, gallego y euskera, sus socios preferentes, en su ofensiva diplomática para que los veintisiete las reconozcan como lenguas oficiales en la Unión Europea.

Lo engorroso de la cuestión no está ni siquiera en el agravio que se hace al leonés y al bable, por poner solo dos ejemplos. Sánchez también podría ampliar su ofensiva, pidiendo que los veintisiete reconozcan igualmente los acentos andaluz, extremeño o murciano. Pero, claro, estos no cuentan.

Lo engorroso, le decía, es otra cuestión que nos sale de los bolsillos a todos los españoles. Para convencer a los socios europeos, el Gobierno de España enviaba fechas pasadas un documento comprometiéndose, una vez más, a que España sufragará el coste y que este no recaerá en las arcas comunitarias. Fiarse de Sánchez no es prudente. No obstante, Bruselas ha realizado una evaluación preliminar, informando que España tendría que pagar 132 millones de euros al año por ese concepto. Ni que nos sobrará el dinero. ¿Acaso merece la pena? Y todo para contentar al prófugo, al bilduetarra, al sedicioso de ERC y al Bloque Nacionalista Galego que apenas pinta nada pero, por si acaso. Y todo por mantenerse en el poder a pesar de que la corrupción acorrala a Sánchez.

La historia, por fuerza, tiene que juzgar muy duramente a Pedro Sánchez, entre otras cosas, por felón. Se les llena la boca hablando de que España va como un cañón, será en la macroeconomía, porque la economía de cada español, con todo por las nubes y más arriba, va de mal en peor. Sin embargo, sacan dinero de debajo de las piedras y de nuestro bolsillo para contentar a los eternos descontentos que encima lo humillan constantemente. Pero eso le da igual a quien ha perdido la dignidad en el camino hacia el poder.

Europa no está para dispendios locales con todo lo que tiene encima. Tampoco España. Los españoles durmiendo en el frío suelo de Barajas porque no les llega para techo y comida caliente y el Gobierno de España engordando a los gordos que, para más inri, no se sienten españoles.

