Zamora se defiende

"Si no para, no pasa": la ofensiva de Zamora a Renfe contra la supresión de paradas

Cuando de la defensa de Zamora hablo, no me refiero solo a la capital. Me refiero a Sanabria-La Carballeda, a Sayago, Aliste, Benavente y los Valles, la Tierra de Campos y del Pan, Toro, Tierra del Vino y Guareña. Todos los que me duelen en los adentros cuando son ninguneados, olvidados, humillados, relegados, arrinconados, porque son los míos, son mis paisanos, son mi gente y no hay derecho a lo que está ocurriendo, además de con el feo asunto del AVE a su paso por Sanabria, también con la Sanidad.

La provincia ha salido a protestar y lo ha hecho sin miedo. La primera andanada es insuficiente a tenor de las ínfulas del ministro Puente y del engreimiento del presidente de Renfe. No podemos tolerar que saquen pecho a nuestra costa y que nos insulten en la cara quedándose tan oreados. En Zamora todos los ciudadanos, los de la capital y los de la provincia, somos ciudadanos de primera. En esta tierra no hay ciudadanos de segunda y mucho menos de tercera, aunque algunos nos quieran en regional preferente. ¡Y un cuerno! Por ahí tampoco pasamos.

Los que no deben pasar son los trenes con los que quieren contentar al alcalde de Vigo a los que mis gentes de Sayago han llamado "político farandulero", amén de "insolidario", lo es en grado sumo, y "falto de empatía". Con Castilla y León no tiene empatía alguna y mucho menos con Zamora. Los sayagueses, que de léxico van sobrados, le han dedicado al alcalde vigués lo de "farandulero" en el sentido de "charlatan", de "embaucador", yo diría que también de bocazas.

"Mecagüen" todo lo que se menea si las próximas navidades a algún zamorano se le ocurre ir a ver las luminarias que con derroche absoluto, alumbran la ciudad de Vigo porque así lo quiere su alcalde. ¡Ni agua! Esta afrenta no podemos olvidarla fácilmente. Iba a decir que ni aunque se resuelva a nuestro favor. Es que no se va a resolver. A ver qué hacen los cargos socialistas de Zamora. Ahora vamos a ver la fuerza que tienen. Con qué nos saldrán cuando vean que no les hacen ni caso.

Ahora no podemos desfallecer. Ahora hay que salir a darlo todo y no solo de palabra. Si el tren no para, no pasa, que por algo somos de Zamora.

