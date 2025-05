Encomio de la oscuridad

En un tiempo cautivado por la dudosa realidad del día, la oscuridad es un regalo con escaso reconocimiento que más allá de la ausencia de claridad nos desvela un universo sin geometrías y fascinante pero condenado inevitablemente a la dispersión y al olvido. Suele identificarse con las artes confusas y con ese espacio siniestro en el que penan las almas desviadas, sin embargo, tiene la virtud de recordarnos la opacidad del mundo. De descubrirnos una realidad oculta y diferente.

Desconozco de dónde procede. No sé si se halla por encima de las cosas y de cuando en cuando baja de la altura y las ocupa o si asciende del abismo por poseerlas. No lo sé. Tampoco importa. En cualquier caso, me gustaría ampliar el alero de las formas por prolongar su sombra. Oscurecer el contorno de las cosas. Liberarlas de cuanto las adorna o envilece.

¡Sí!, porque hay momentos en los que la oscuridad es la que realmente nos orienta y da sentido. Uno de ellos, por citar alguno, ese instante sublime en el que dos seres se aman a tientas compartiendo la codicia por descubrirse. Así los amantes clandestinos destrozándose insaciables los sudorosos cuerpos en un forcejeo natural y necesario. Con fruición, sin trabas ni dictados, en camastros desvencijados o en damasquinados lechos con dosel, pero ajenos, siempre, a la luz cegadora. Y es que, al amor le sobra la luz…. ¡Pero no sólo al amor!

No fue la luz la que me hace recordar ahora el monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela, en el noroeste zamorano. ¡No! Ni siquiera sus muros derrumbados, esa especie de fascinación que ejerce sobre algunos la derrota. Huyendo del sol ardiente entré una tarde de julio en el templo y me adentré en la penumbra bajo su techumbre agrietada.

Sucedió hace tiempo. El silencio era total. Un haz de luz se filtraba por la cubierta y encendía como una mecha en la oscuridad acumulada a lo largo de los siglos en las naves laterales, las mismas por las que deambulara en su momento Atilano, aquel monje nacido en Tarazona y honrado por nuestro señor Jesucristo con la dignidad de obispo de Zamora. El primero, por cierto, de esta tierra austera y tan alejada de retóricas y sermones.

En un principio no reparé en él, pero apenas mis ojos se habituaron a la oscuridad lo descubrí. ¡El prelado estaba allí! Se encontraba en el ábside recubierto con sus atributos episcopales y platicaba animadamente con alguien que por su aspecto me pareció Froilán, aquel trotamundos también obispo con quien Atilano compartió afanes y desvelos en la fundación de tantos monasterios, entre ellos el de San Salvador de Tábara, allá por el siglo X.

No fue más que un momento. Un instante apenas, pero, de repente, experimenté una sensación extraña. Era como si me hubiera invadido la certeza casi física de que existen espacios desconocidos. Otra realidad más allá de lo visible. Un mundo diferente lejos de la claridad, a menudo cegadora y sedienta siempre de formas.

Han pasado los años y no he olvidado la certidumbre que vislumbré aquella tarde en Santa María de Moreruela. Al contrario, me he reafirmado en la convicción de que invadidos como estamos por la superficialidad y el brillo podríamos prescindir de muchas cosas, pero no de la oscuridad. … Sería lamentable perderla porque sin ella veríamos mermada nuestra capacidad de soñar.

