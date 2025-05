Sevendelandia, la tierra del "Se vende"

Es un choque anímico casi diario, una contradicción que va camino de hacerse permanente, una confrontación entre las promesas y una realidad que parece desmentir las buenas palabras, los anuncios superoptimistas, ese mañana que, ¡vágame dios!, no acaba de llegar. Uno lee y escucha todo lo que nos cuentan sobre planes, proyectos, subvenciones, ayudas y demás y rejuvenece, se va arriba. Piensa que está ya a las puertas de Jauja, del nuevo paraíso en el que si no van a atar los perros con longaniza le andará muy cerca, rozando. El problema es que sale a la calle, se da un garbeo por estos pueblos nuestros, y el panorama es muy otro. Tanto que, en muchos lugares, los rótulos que más abundan son los que rezan "Se vende" seguidos de un teléfono (casi siempre un móvil, se ve que ya estamos a la última). Y hay carteles que llevan ahí años y años. Nadie se interesa por aquella casa, por aquel solar, por aquellas ruinas de un pajar o de una cuadra. Como en el chiste, dan ganas de coger una tiza o un espray y escribir debajo del "Se vende" un contundente "A que no". He estado tentado algunas veces de hacerlo, pero no me he atrevido. Demasiado tienen los propietarios como para, encima, venirles con coñas.

Estamos, o esa impresión da, en el Reino de Sevendelandia. Se venden muchos edificios o algo similar pero venido a menos y, sin embargo, es difícil hallar una casa a precios razonables en los mismos pueblos donde proliferan los "Se vende". Cuando la plaga de la COVID nos contaron que iba a cambiar la historia: abundarían los teletrabajos, la gente descubriría el valor de la naturaleza y de la vida tranquila y los pueblos se llenarían, ¡oh, milagro!, de gentes de todo tipo y condición. Han pasado unos añitos y, la verdad, no ha variado casi nada. Los urbanitas, no todos, se han cansado de los pueblos y adiós que te vaya bien. Aquel espejismo se diluyó pronto. Los "Se vende" continúan ahí como la mejor demostración de que la agonía rural sigue su marcha imparable hacia el abismo existencial.

Y ante esa realidad malsana y aterradora (al menos, para mí) nos encontramos casi a diario con una lluvia de promesas y proyectos, que alientan esperanzas, pero… El "pero", claro, se debe a su cumplimiento o incumplimiento, a la materialización concreta de lo que se anuncia. Y, ¡ay!, a los plazos, a las dotaciones económicas, a la casi siempre excesiva burocratización para llegar a ellas, a ese papeleo, a veces recargado y absurdo, que frena iniciativas y retrae a muchas personas. ¿Cuántos planes de desarrollo de zonas deprimidas hemos contemplado?, ¿cuántos han servido para desarrollar esas comarcas?, ¿cuántos han fijado población, han atraído inversores, han logrado que se queden los jóvenes? Me temo que pocos. O ninguno.

Mientras, con ilusión y esperanza, volvemos a leer y a releer anuncios de este tipo, va a cerrar el único bar del pueblo donde vivo y también la carnicería y fábrica de embutidos de donde nací y me crié. Hace unos meses cerró la frutería de Fuentesaúco en la que solía comprar a menudo. Al lado se avisa del cierre de una tienda donde se podía comprar de casi todo. Y en esas calles, los inevitables carteles de "Se vende".

Además de con la realidad tocante y sonante, las promesas y los planes chocan con frecuencia con noticias imprevistas (o no tanto) que ponen más negro el panorama: expediente de regulación en la Azucarera con malos augurios para Toro y Benavente; diminución de frecuencias del AVE en Sanabria y Zamora; malas previsiones para los precios del cereal, lo que equivale a decir que la buena cosecha que se espera no lo será tanto (más grano, pero menos o igual dinero)… Y, claro, así como van a disminuir los "Se vende". Al contrario, aumentan. O eso me ha parecido en mis últimos recorridos por algunos lugares. Esperemos que cambie el viento y que esos proyectos que se anuncian (el de la Raya, sin ir más lejos) lleguen a cogüelmo y sirvan para que seamos más y menos viejos. Habrá que estar atentos. ¡Ha habido ya tantos fiascos!

