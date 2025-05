Muchísimas gracias, chicas y chico

Dicen los que saben de estas cosas que la gratitud es un indicador de bondad y de reconocimiento. Que cuando uno agradece algo a alguien está valorando el acto previo que motivó ese reconocimiento. Entonces, si es así, ¿qué sucedería si esa manifestación visible de agradecimiento por algo que ha sucedido no se diera nunca o casi nunca? Ya sabes, querido lector, que ahora ha llegado tu turno y que, si te apetece, puedes responder y proseguir la lectura en treinta, cincuenta o noventa segundos. O cuando te plazca, claro. Y si no deseas parar, pues seguimos adelante, hablando de la gratitud, esa emoción que juega un papel muy relevante en el bienestar personal y la salud mental. Porque al reconocer y apreciar lo que tenemos o lo que nos llega de los demás, la gratitud puede mejorar nuestro estado de ánimo, reducir el estrés y fortalecer nuestras relaciones sociales. Lean con atención lo que escribe Adela Cortina: "La gratitud es un sentimiento clave en la construcción de relaciones humanas y la ética de la vida. Es una virtud que nos permite apreciar lo que recibimos, tanto tangible como intangible, y reconocer la importancia de los otros en nuestro camino".

Y eso es lo que ahora mismo quiero hacer desde esta ventana: dar las gracias a mis estudiantes de segundo curso del Grado de Trabajo Social, de la Universidad de Salamanca, por lo que me entregaron el pasado jueves en la última clase presencial del curso. Nunca olvidaré lo que sucedió en el aula 009A mientras recordábamos algunos de los contenidos de la asignatura (cierre social, desarrollo humano, definición y medición de la pobreza, indicadores del mercado de trabajo, felicidad, ODS, etc.), las actividades y los supuestos prácticos, los juegos de simulación (la escalera, los tazos, Ubuntu, el pasillo, la silla, etc.) o el contenido del examen, que volverá a juntarnos mañana a las once y media. Pero de manera muy especial quiero agradecer dos detalles: lo que escribieron sobre la asignatura y lo vivido durante el segundo cuatrimestre, aunque sobre todo la reacción que observé cuando, ya casi al final, compartí con las 40 chicas y el único chico que estaban presentes algunas circunstancias personales que estaba viviendo en la actualidad. Su atención me conmovió tanto que nunca había sentido en las aulas una emoción tan profunda. Pero aún no he finalizado.

La sorpresa mayúscula llegó cuando una de las estudiantes me dijo que si podía darme un abrazo. Le dije que sí, claro, y entonces me derrumbé. Y luego llegaron unos cuantos abrazos más, más lágrimas y muchos aplausos

Mientras sonaba de fondo "Dancing queen", de Abba, me fui despidiendo, dando la mano y mirando a los ojos, porque esa ha sido una de las lecciones que he intentado transmitir durante el curso: la importancia de mirar a los ojos cuando se habla con las personas. Pero la sorpresa mayúscula llegó cuando una de las estudiantes me dijo que si podía darme un abrazo. Le dije que sí, claro, y entonces me derrumbé. Y luego llegaron unos cuantos abrazos más, más lágrimas y muchos aplausos. Como estaba muy pero que muy emocionado, un grupo se acercó a la mesa del profesor, donde me encontraba, y me preguntaron que si me encontraba bien. Les dije que sí y que las lágrimas solamente eran la manifestación de las emociones compartidas en el aula. Les adelanté que hoy escribiría unas palabras de agradecimiento por lo aprendido durante el viaje que iniciamos en septiembre (en febrero para unas cuantas estudiantes) y por el cierre momentáneo (aún falta el examen final) que acabo de describir. Y como lo prometido es deuda, aquí queda para la posteridad mi gratitud y mi reconocimiento a quienes han conseguido hacerme tan feliz. Por tanto, ¡muchísimas gracias, chicas y chico!

Sociólogo

Suscríbete para seguir leyendo