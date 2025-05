Eliminar servicios de AVE en Sanabria, una ofensa a todos los zamoranos

Manifestantes en la estación del AVE en Otero de Sanabria / Araceli Saavedra

Apostar por fijar población en el mundo rural y eliminar servicios de AVE en la estación de Sanabria es no solo contradictorio, sino una prueba de que la política, en ocasiones, está muy alejada de la realidad de provincias como Zamora. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya amagó al exigir que se suprimieran paradas de Alta Velocidad en la provincia para reducir el tiempo del viaje entre la ciudad gallega y Madrid. Parecía una ocurrencia del dicharachero regidor que fue desmentida por el Ministerio de Transportes y por la operadora ferroviaria. Pero apenas un mes después se confirmaba el peor de los escenarios con nocturnidad y alevosía, puesto que no ha existido margen de negociación: Otero de Sanabria pierde a partir del 9 de junio dos frecuencias de Alvia Velocidad hacia Zamora y Madrid, las primeras de la mañana, porque el tren pasará por sus vías, pero sin detenerse para "arañar" 2 minutos y 17 miserables segundos. Algo similar van a sufrir también en Segovia y Medina del Campo.

El ministerio de Óscar Puente, el mismo que acusa a los castellanoleoneses de andar estos días "soliviantados", considera al igual que Renfe que el número de viajeros es muy reducido, apenas ocho. Obvian el casi medio centenar que llega a usar esa misma frecuencia en determinados días de la semana. Pero las cifras son lo de menos, porque ese transporte lo utilizan profesores que viven en Sanabria y trabajan en Zamora o Madrid, sanitarios, estudiantes, pacientes que deben acudir a una prueba médica en los hospitales… De nada les sirve subirse al que parará a las 12.27 horas. Demasiado tarde para esos usuarios laborales. Si la Alta Velocidad pretende unir territorios, la eliminación de paradas que ya existen es un mazazo para zonas de la España Vaciada que con el tren pierden capacidad de fijar población. Más allá de la rentabilidad económica y empresarial existe algo que se llama sensibilidad social y dignidad. Quitar algo a quien menos tiene para favorecer a otros territorios, gobierne quien gobierne, es inadmisible. Y, como ocurre con demasiada frecuencia, se consolidan los ciudadanos de segunda en función del lugar en el que residen, aunque contribuyan igual que el resto a la Hacienda Pública.

Renfe y el Ministerio de Transportes tienen una ocasión de oro para reconsiderar un despropósito de tal magnitud. Abel Caballero, uno de los alcaldes socialistas con más respaldo electoral, está en su derecho de pedir un tren ultrarrápido para viajar a Madrid, o aviones bonificados desde Vigo a la capital de España, pero eso no puede ser a costa de los zamoranos a los que ahora pide "solidaridad". Las obras del AVE necesitaron de importantes expropiaciones en la comarca de Sanabria y afectaron a recursos naturales en un enclave privilegiado de la provincia para que ahora los zamoranos vean el tren pasar delante de sus narices sin poder subirse. La descarbonización que marca Europa en sus objetivos lo coloca como el medio del transporte del presente y del futuro, razón de más para repensar la decisión.

La respuesta en Zamora no se ha hecho esperar como prueban las más de 3.000 personas que ayer se manifestaron e hicieron oír en la estación del AVE de Otero de Sanabria bajo el grito: "Si el AVE no para, no pasa". Una movilización que ha contado con el respaldo unánime de todas las organizaciones sociales y empresariales, y de la totalidad de los partidos políticos, también el de representantes del PSOE de Óscar Puente. El secretario regional de los socialistas ha sido el primero en admitir que se trata de una decisión económica que "se debería corregir desde el punto de vista político". Porque la obediencia a unas siglas resulta compleja cuando el agravio es de tal envergadura hacia esta provincia. Con elecciones ya en el horizonte, el escenario es más que propicio para que Transportes tome nota de las reivindicaciones de los zamoranos y negocie con sus representantes en lugar de cerrarse en banda, porque Zamora tiene argumentos más que suficientes para defender con uñas y dientes estas frecuencias de AVE.

