De ladrones y sus compinches

No sé qué tendrá que decir la Policía al respecto, lo cierto es que tengo la sensación de que cada día se producen, entre hurtos y robos, más rapacerías. Están por todas partes. Entran impunemente en domicilios particulares, en comercios, en grandes superficies y allá donde haya algo susceptible de ser robado. Y no se llevan el mobiliario urbano porque pesa. A estas alturas de siglo ya no les intimida ni la autoridad competente ni el barullo que se produce en torno a un robo.

El otro día, en plena Santa Clara, la amiga de lo ajeno que fue pillada in fraganti se jactaba de que, para qué tanto jaleo si "encima, la prenda no es de mi talla". Tiene bemoles la cosa. En un mundo de ladrones, el único pecado definitivo es la estupidez. Lo importante es que vayan cayendo todos. Los que "operan" en solitario y los que lo hacen en comandita, en familia, es decir, los ladrones y sus compinches.

Que no me vengan con el cuento de que roban para comer. Cierto es que si hubiera más comedores sociales y los servicios sociales se emplearan más a fondo, el hambre no sería el problema. Estos que, solos o en compañía, se dedican a robar lo que se tercia, se llevan buenos quesos, pulpo, embutidos ibéricos y, entre col y col, alguna lechuga para disimular o porque también les viene bien. Tranquilos los libreros, ya que la ignorancia es tan grande que los ladrones no roban libros. De hacerlo sería para revenderlos, a no ser que haya algún erudito en materia bien diferente a la del trinque.

Cuando los apresan no me dan pena alguna. Los que entran en los domicilios particulares violan directamente la intimidad de las familias y, además, lo dejan todo destrozado. No hay que tener piedad con ellos. Lo malo es que la Policía, en brillantes servicios, los coge por un lado y acaban saliendo casi de inmediato por otro. Ese es el problema. En cuanto están en la calle vuelven a las andadas y las andadas es delinquir de nuevo.

Han detenido a cinco personas, miembros todos de una misma familia, por hurtos en comercios de Zamora con un carrito de bebé. Está visto y comprobado que familia que roba unida, familia que vive y permanece unida.

