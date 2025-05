Viajar en tren

Vivimos tiempos confusos; tiempos en los que hay explicar lo evidente. Lo vemos con la crisis que se ha desatado, en la provincia de Zamora en general, y en la tierra de Sanabria en particular, al hilo de los recortes de frecuencias ferroviarias, decretados sin previo aviso, con alevosía y casi "estivalidad", por el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (¿?) hace pocos días.

Digo que hay que explicar lo evidente porque en el ministerio, y también en la empresa pública Renfe, saben que la Administración existe para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos: como tenemos derecho a la salud, la Administración pone en marcha un sistema sanitario; como tenemos derecho a la seguridad, pues la Administración se dota de fuerzas y cuerpos de seguridad, para garantizarnos que podamos ejercer ese derecho.

Algo similar ocurre con el ferrocarril. En España, el dueño -digamos y simplificando- de la infraestructura es el Estado, a través de ADIF, pero por las vías pueden circular operadores públicos y privados. En el caso del corredor noroeste, de momento solo puede operar Renfe. Desde el operador, para intentar justificar la decisión tomada por el ministerio, se escudan en que la alta velocidad no es un servicio público sino un servicio comercial, y que como tal ha de responder a la demanda. Es un argumento interesante, pero creo que también interesado. Los sanabreses no tienen forma de ir a Madrid, ni a Galicia, con un tren de servicio público, por lo que parece evidente que, en muchas partes del territorio, el servicio comercial se confunde con el servicio público. Y esto es así porque España apostó por la alta velocidad, pero lo que no puede ser es que este modelo de tener ferrocarriles de altas prestaciones condene al olvido, una vez más, a muchas de sus zonas rurales. La soberanía está para ejercerla, y el Estado ha de garantizar a los ciudadanos su derecho a una movilidad sostenible, como afirma pomposo el título ministerial. ¿Es que acaso los vecinos de Vigo tienen más derecho a esa movilidad que los de Zamora o de Medina del Campo? Claro que es un derecho que ha de modularse en función de la población, pero con un mínimo que permita ejercerlo en la práctica. Y, en efecto, pasar de llegar a Madrid a las diez de la mañana a hacerlo a primera hora de la tarde, es un cambio sustancial que afecta a las personas que quieren ejercer sus derechos y que han organizado sus vidas conforme a esos servicios. Si de lo que se está hablando es de que hay ciudadanos de segunda en función de dónde vivan, el Estado debería ser coherente y aliviar la (descomunal) factura fiscal que pagan los vecinos de las zonas rurales: si no van a disfrutar de los derechos que tienen los que viven en zonas urbanas, tampoco deberían de contribuir a su financiación en la misma medida.

Los cambios sociales que se están produciendo en los últimos años permiten a los ciudadanos diseminarse por el territorio en busca de una mejor calidad de vida que la que ofrecen las grandes ciudades. De hecho, Sanabria ha frenado, de manera significativa, su declive poblacional desde que, a las posibilidades del teletrabajo, se le sumaba el poder ir con comodidad a Zamora o a Madrid. El problema es que estas decisiones no terminarán de cuajar si, una vez que un ciudadano toma la decisión de irse a una zona rural pensando que va a disponer de unos servicios, las condiciones cambian al albur de la decisión de cualquier burócrata a cientos de quilómetros de donde vive, sin explicación, con nocturnidad y sin ninguna responsabilidad.

No suena coherente que el gobierno de la nación quiera convertir el reto demográfico en una política de Estado, dotándolo del rango de vicepresidencia, si al final, aludiendo a un etéreo "interés general", las zonas rurales pierden cada vez más atractivo como zonas en las que desarrollar un proyecto de vida. Todos estos cambios, realizados sin consultar con nadie y a la mayor gloria del único alcalde socialista que gobierna con mayoría una gran ciudad española, demuestran que hay cosas que, si las arreglas del todo, las terminas estropeando.

Está uno ya cansado de ver, no solo en Madrid, a un montón de gente que, de verdad, se ha acabado creyendo que España es la capital y sus costas. Cada vez es más difícil ver al Estado en el medio rural: cuarteles que se cierran, estaciones que se abandonan, servicios que dejan de prestarse… Si el Estado renuncia a ejercer la soberanía sobre una parte del territorio, que lo plantee con claridad y que obre en consecuencia. Total, en muchos lugares no íbamos a notar mucho la diferencia.

Sociólogo y politólogo

