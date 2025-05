Sanabria "jodida" por la derecha y por la izquierda

El anuncio de Renfe de suprimir los dos primeros trenes de la mañana en la estación de Sanabria Alta Velocidad con destino a Zamora o Madrid queda a la comarca de Sanabria sin tren porque el resto de paradas no son las que interesan a los usuarios de este servicio y puede suponer el antecedente del cierre de la estación. De tener un nivel de usuarios diarios de cien personas algunos días puede pasar a tener diez usuarios a la semana.

Los parlamentarios socialistas de Zamora están obligados a poner "todos los huevos en la misma cesta" para parar esta reducción de un servicio esencial que elimina el único servicio público de calidad que tiene esta comarca para conectar diariamente con Madrid, para vivir en Sanabria y trabajar en Zamora, para cursar sus estudios en la capital de la provincia o para venir al hospital o a urgencias que queda a más de 110 kilómetros de la cabecera de la comarca.

Los parlamentarios socialistas deben utilizar toda su influencia para presionar al Gobierno y exigir a Renfe no sólo la anulación de los nuevos horarios anunciados sino una inversión importante en la estación de Sanabria Alta Velocidad para cumplir lo que el Defensor del Pueblo afirmó en la contestación que envió a la Plataforma de viajeros Jodidos por el tren de Sanabria, el 28 de agosto de 2024, afirmando que Adif se comprometía a instalar ascensores y un refugio climático en los andenes de la estación para resguardar a los usuarios de la lluvia y nieve en invierno y de sol en verano.

Por el otro lado, recuerdo que representantes de Ahora Decide apoyamos la concentración en la Estación Sanabria Alta Velocidad el 4 de mayo de 2024 convocada por la asociación " Viajeros jodidos por el AVE" en Otero de Sanabria reclamando mejoras en la estación y garantizar que las líneas de autobuses que cubren el trayecto diario Benavente Puebla de Sanabria y Zamora Puebla puedan para en la estación del Ave por ser la única estación de alta velocidad que no cuenta con un servicio de autobuses ni de taxis en toda España.

Deseamos que sea un éxito la concentración convocada por COAG-UPA y nos hubiera gustado que para anunciar la convocatoria hubieran contado con nosotros, con otros partidos y con los colectivos sanabreses que fueron los protagonistas de la anterior concentración

Anunciamos la presentación de una PNL en las Cortes de Castilla y León en este sentido, proposición que se debatió en el mes de diciembre pasado y que fue aprobada por unanimidad para aprobar la parada en la estación de las líneas de autobuses Zamora Puebla y Benavente Puebla y realizar un Plan de viabilidad para poner en marcha una línea directa de autobuses que conectará Puebla con el Lago de Sanabria de forma regular.

Cinco meses más tarde los autobuses que pasan diariamente a 4 kilómetros de la estación siguen sin parar y es obligatorio, si no tienes otra solución, pagar un viaje en taxis de 25 euros si quieres salir de la estación destino a Puebla.

El cumplimiento de estas dos propuestas depende de la Junta de Castilla y León que tiene competencias exclusivas en los transportes terrestres que transitan íntegramente por su territorio según el Art. 70.1.8 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Desde Ahora Decide criticamos la nula defensa de los intereses de los zamoranos, en este caso de los sanabreses, por parte de los representantes del PSOE y del Partido Popular en el parlamento de Madrid y en el gobierno de Valladolid que se enredan en acusaciones y nunca se unen para defender los intereses de los zamoranos en cosas que nada tiene que ver con sus ideologías.

En la mejora de los servicios de la estación de Otero tienen responsabilidad el Gobierno Central y el gobierno de la Comunidad y a ambos les debemos pedir responsabilidades, a unos que reviertan los recortes, pongan ascensor y refugios climáticos y a los otros que garanticen que no sea la única estación del AVE de toda España que no tenga servicio de autobuses.

Deseamos que sea un éxito la concentración convocada por COAG-UPA y nos hubiera gustado que para anunciar la convocatoria hubieran contado con nosotros, con otros partidos y con los colectivos sanabreses que fueron los protagonistas de la anterior concentración.

Respecto de las declaraciones del presidente de Renfe con relación a la supresión de las paradas de los dos trenes de la mañana, decimos que cuando se hace un estudio de viabilidad de un servicio público tiene la obligación de pensar que esa infraestructura se ha realizado con el dinero de todos y por tanto, debe garantizar un servicio en las zonas con menos población que responda a las necesidades de esas comarcas, decir que "no es una supresión de paradas" es mentir y justificar que se hace por "criterios técnicos" es no entender que un servicio público no se puede defender exclusivamente por criterios económicos.

La primera parada del tren en la estación del AVE de Otero supone tres minutos de media y este señor y todos los vigueses puede esperar ese tiempo sin que nada se rompa en su vida diaria porque Sanabria lo necesita y para eso se construyó esa estación.

Portavoz de Ahora Decide

Suscríbete para seguir leyendo