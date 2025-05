Los juegos de la inmigración

"The American" es el nombre del nuevo reality show que podría ponerse en marcha en Estados Unidos. Pero este programa en el que está estudiando participar el Gobierno de Donald Trump (y que ya fue rechazado por Obama y Biden) roza ciertos límites. Su objetivo es que 12 inmigrantes compitan por lograr la ciudadanía. Resulta que el sueño americano ha dado un vuelco y ahora pasa por ganar un programa de televisión.

Su creador, el productor Rob Worsoff, defiende que el programa no son los juegos del hambre (solo faltaba) y que los participantes eliminados no serían deportados (eso habría que verlo). Se supone que "The American" simplemente consiste en analizar "qué significa ser estadounidense" y en aprender historia y cultura local superando diferentes retos.

Sin embargo, poner a la inmigración en el punto de mira de una forma tan superficial es una falta de respeto. Diría que hasta una humillación. Parece mentira que haya que recordar en el S.XXI que los inmigrantes tienen derechos y que, ante todo, son personas que merecen ser tratadas como tal. Jugar con sus necesidades y con su futuro de esa manera debería ser una vergüenza nacional.

Pero, por desgracia, Trump ha convertido la inmigración en un juego con el que pasar un buen rato. Ahora, en vez de salvaguardar la libertad, se defienden las redadas, las deportaciones, las denuncias infundadas, el discurso del miedo… Y este programa de televisión sería un paso más en esa campaña de intoxicación y desinformación sobre la inmigración.

Es verdad que la puesta en marcha de "The American" aún está en estudio, pero no debería ni tan siquiera haber llegado a ese punto. Pero, a veces, la realidad supera a la ficción.

