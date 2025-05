Admiro profundamente la labor que a diario realiza en Zamora y en toda España, la Asociación Española Contra el Cáncer, (ruego no confundir). Una labor a veces callada, ya que en la AECC prefieren los resultados, los logros, los frutos de un trabajo bien hecho, de un trabajo a conciencia, alejados de focos, de cámaras y de toda la mundanal parafernalia que solo sirve para alimentar egos.

La AECC de Zamora se mueve, tiene vida propia y una "carta" de servicios totalmente gratuitos que redundan en beneficio de los pacientes oncológicos. Su implantación nacional, local y provincial les permite ofrecer Atención Psicológica, Atención Social, Nutrición, Fisioterapia, Atención Jurídico Laboral, Apoyo y Acompañamiento. Todos estos servicios y muchos más que sería prolijo enumerar los gestiona desde su sede en la avenida de Portugal, una sede que es un hogar de puertas abiertas permanentemente.

Me habían anunciado que no tardando mucho se producirían cambios. Y así ha sido. El Consejo Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha acordado designar a María Inmaculada Hernández Pérez, presidenta de la asociación de Zamora. Bienvenida María Inmaculada. Un nombre y un rostro bonito que no nos resulta desconocido ya que hasta ahora venía ejerciendo la tarea de presidenta de la junta local de Toro. El compromiso es ahora mucho mayor ya que la nueva presidenta asumirá la representación territorial de Zamora durante los próximos ocho años.

La responsabilidad es "inmensa" como ella misma ha reconocido. Tiene por delante una importante tarea que le permitirá, entre otras cosas, potenciar la presencia de la Asociación en el ámbito provincial. No hay que olvidar que le avalan los años de implantación de la AECC en Zamora. La experiencia es un grado que sólo la AECC, la genuina, la auténtica, puede avalar con su historial, siempre desde la transparencia más absoluta, desde el rigor, apoyando con los recursos obtenidos la más que necesaria investigación que permita sitiar a la temida enfermedad.

Entre los objetivos de la nueva presidenta está el de llegar cada vez a un mayor número de personas y favorecer que todos los pacientes tengan el mismo acceso a los recursos sanitarios. A buen seguro que lo hará realidad dado el tesón, la fuerza, el dinamismo, el coraje y la seriedad de María Inmaculada Hernández. Bienvenida al orbe de la solidaridad que tan bien conoces.

