¿Tenemos razones para quedarnos?

No es mi caso, a estas alturas de mi vida, pero sí es el caso de cientos de jóvenes que se lo plantean y no encuentran ni argumentos, ni respuestas. Quienes deben y pueden se muestran incapaces de dar una sola razón para mantenerse en pie firme contra el viento del olvido institucional y la marea política. Pues claro que son mayoría los jóvenes que preferirían quedarse en Zamora, porque es su cuna, porque aquí viven los suyos, porque aquí tienen a sus amigos de toda la vida. Lamentablemente, no hay manera.

Zamora no es una ciudad barata, encima. En Zamora las administraciones no facilitan las cosas a los ciudadanos. Excepciones hay, pues claro que sí, pero las menos. Las más están a otra cosa que nada tiene que ver, no ya con el futuro, sino con el presente de los zamoranos. Soy de las optimistas, de las que siempre ve el vaso medio lleno, sin embargo "putadicas" como la de Renfe y el alcalde de Vigo, no sólo me descorazonan, me bajan la moral hasta el suelo y me restan confianza.

El alcalde de Vigo no hace otra cosa que defender la supresión de paradas del AVE a Madrid, allá donde encuentra un medio de comunicación que le escuche. Su argumento es tan baladí, tan absurdo que da risa. El PSOE de Castilla y León y por ende el de Zamora no han dicho ni mu, no vaya a ser que Carlos Martínez Mínguez, el nuevo secretario general de los socialistas de esta bendita comunidad autónoma disfrazado, algo que le gusta sobremanera, de Torquemada, haga rodar cabezas. Esta gente es así, o estás con ellos o contra ellos, no hay término medio.

Puede decirse que los socialistas de Castilla y León y por ende de Zamora, han cerrado filas en torno a Caín Caballero. Donde no ha encontrado quorum ha sido en Galicia, ya que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, o lo que es igual, el Partido Popular, no respalda la reducción del tiempo de viaje en los trenes de alta velocidad entre Vigo y Madrid, porque el tiempo de demora es absurdo. La arremetida contra Rueda ha sido monumental. Los apoyos, como el del presidente Rueda, también pueden constituir una razón para quedarnos o por lo menos intentarlo.

