Mastines, senderistas y administraciones

Antes de echarnos al monte, tanto en sentido estricto como en el de comportarnos como bandoleros, conviene que tengamos claro que prados y montes ni son de nadie ni son de todos; son de particulares, los menos, o comunales, administrados por ayuntamientos o comunidades, y esto es importante que lo tengamos en cuenta todos los implicados: ganaderos, senderistas y administraciones.

Los ganaderos, especialmente en zonas donde la reintroducción del lobo causa más de un estrago, han recuperado de manera intensa el uso de perros mastines, entre otros, como guardianes de su ganado. Y me parece muy bien. Ahora bien, es su responsabilidad que sus perros estén adiestrados para conocer y respetar su zona de trabajo y solo esa, porque lo que no puede ser es que los mastines campen por donde tengan a bien. Y lo digo por propia experiencia reciente, y reincidente en los años, viendo mastines paseándose por el casco urbano de Ribadelago Viejo o de Vigo de Sanabria, en ambos casos en busca de comida, lo que agrava la responsabilidad de sus dueños. Es más, en la segunda localidad incluso acceden a zonas residenciales valladas y privadas, como he padecido yo mismo. Pero tampoco dice mucho de sus respectivas administraciones locales, que les supongo más que enteradas, e inoperantes, dado que son cascos urbanos muy pequeños y la situación es conocida y padecida por los vecinos y visitantes de manera sistemática.

Los accidentes son inevitables, de ahí su nombre, pero en los demás casos en los que se produce el conflicto, e incluso la tragedia, en la relación de los senderistas con los mastines y demás perros de pastoreo, los responsables son los ganaderos, o los senderistas, o las administraciones, por inconsciencia, dejadez, o por saltarse la ley como los vallados y, por tanto, deben asumir la sanción que corresponda

Los senderistas, e incluyo aquí también a ciclistas y motoristas, tendríamos que tener claro hacer honor al nombre de la actividad: "caminar por el campo siguiendo un itinerario determinado". Así que no podemos ir abriendo sendas por donde nos parezca, con lo que supone de deterioro del medio ambiente y de afectación a la fauna y al ganado, amén de la peligrosidad en muchos casos. Aquí vuelven a entrar las administraciones, porque es su responsabilidad que las rutas que se marquen para hacer senderismo indiquen si se va a pasar por zonas de ganado y, por lo tanto, con la posibilidad de que haya perros pastores, y cómo actuar, o, sencillamente, vetar determinadas zonas al paseo por ser exclusivas de pastoreo, que, a fin de cuentas, es una actividad fundamental para nuestra vida. Y no nos pongamos en que todo es prohibir; es respetar la actividad ganadera como se respetan otras, que tampoco paseamos por las vías del tren, ni por las pistas de los aeropuertos, digo yo.

Hablando de las administraciones, vivo en Cercedilla, un pueblo del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde, en las zonas altas también se reintrodujo el lobo. A mi pueblo aún no han bajado, pero el Ayuntamiento, con buen criterio, ha colocado carteles que indican que se entra en zona de pastoreo y da instrucciones de cómo actuar: llevar nuestros perros atados, no dar de comer ni molestar al ganado y tener especial precaución en épocas de cría. Buena medida, que podría tomarse como ejemplo, pese a que le falta el seguimiento de su cumplimiento, pero por lo menos deja claras las responsabilidades.

Los accidentes son inevitables, de ahí su nombre, pero en los demás casos en los que se produce el conflicto, e incluso la tragedia, en la relación de los senderistas con los mastines y demás perros de pastoreo, los responsables son los ganaderos, o los senderistas, o las administraciones, por inconsciencia, dejadez, o por saltarse la ley como los vallados y, por tanto, deben asumir la sanción que corresponda.

Suscríbete para seguir leyendo