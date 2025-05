Usemos Zamora como referencia, aunque en realidad lo que sigue sirve para cualquier lugar de la España Vaciada.

Recientemente, quienes vivimos aquí, nos hemos enterado de que hemos tocado techo (perdón suelo) pues todos los indicadores socio-económicos lo pregonan (nacen pocos, mueren muchos, envejecemos todos, somos menos, los hijos se van, las hijas no vuelven, o sea …e l caos).

Ante esto los que buscan explicaciones "escapistas" (huyendo de la verdad) afirman que "nos tienen manía". Algo esotérico, pero que ellos se creen a pies juntillas porque dicen: si somos una tierra llena de posibilidades (turísticas, carnívoras, frutales, mineralísticas, paisajísticas, artísticas, etc, etc) y aún así somos pobres, solo hay una explicación… nos traicionan.

El razonamiento es éste: "si deberíamos ser ricos y nos va mal será porque alguien nos abandona adrede… los políticos".

Antes de seguir dos cosillas. Una: ¿Se han dado ustedes cuenta de que hay extraños patriotas que dicen amar mucho a su nación porque es rica y tiene un glorioso pasado? Perfecto. Pero entonces ¿qué clase de amor es ese? ¿si la patria no les ofreciera tantas posibilidades y prestigio, no la querrían tanto? ¿son patriotas sin alma? ¿es el suyo un amor interesado?

Y la otra cosilla es que, como vimos, los desastres patrios se los atribuyen a los políticos, pero resulta que votan siempre e inveteradamente a los mismos. ¿Será que la escasez material produce masoquismo? ¿o que al aumentar la edad media de la población se constata una evidente pérdida de memoria que hace que vuelvas a votar a quien consideraste culpable de tu mal?

Más, volvamos al eje del asunto. ¿Nos tienen manía? ¿Y por qué habrían de tenernos manía? No parece pues que ese argumento, como causa de nuestros males, sea acertado. Como tampoco parece serlo el atribuir nuestros males a nuestra presunta indolencia, o a que no nos unimos como cuando nos unimos para sacar los pasos de Semana Santa (por cierto no se la pierdan).

El abandono de Zamora ¿es deliberado o no? ¿nos tienen manía y por eso no nos dotan de todo lo que nos deberían dotar?¿son los políticos locales dóciles a las órdenes de Valladolid o Madrid, antes que feroces defensores del terruño?

Sobre esta tesis, la de "la unidad de los contrarios" para salvar la patria, recuerdo una anécdota que se dio en la década de los 90 del siglo pasado. Entonces esa célebre frase de: "lo que tienen que hacer los políticos, lo que tenemos que hacer todos los zamoranos es unirnos por Zamora" se impuso con tal fuerza que una conjunción de partidos y sindicatos convocó una manifestación con el eslogan: "No vamos contra nadie". Chocante (Tal vez porque era el enésimo plan de choque?).

Mas, el abandono de Zamora ¿es deliberado o no? ¿nos tienen manía y por eso no nos dotan de todo lo que nos deberían dotar?¿son los políticos locales dóciles a las órdenes de Valladolid o Madrid, antes que feroces defensores del terruño?

Pues yo diría que la culpa es del capitalismo, cuyo máximo mandamiento dice que "quien crea riqueza y puestos de trabajo es el capitalista" (y para los capitalistas se ve que en Zamora no hay negocio y por eso pasan de invertir aquí).

La culpa es del sistema. Pero quienes mandan en vez de reconocer el mal, puesto que a ellos les va bien, prefieren mentirte diciéndote, por ejemplo, que la culpa es de los inmigrantes "sin papeles". Y cuando veas que expulsados todos ellos tus males siguen ahí, te dirán que es que hay que ir a una guerra porque nos quieren atacar. Para a continuación proponerte otras soluciones a cual más disparatada (¡ojo mujeres! que ya os empiezan a acusar de parir poco). Disparates que siempre, ¡oh casualidad!, suponen tu sacrificio. Todo antes de reconocer que el sistema capitalista se hunde.

La solución es reclamar más impuestos a quienes más ganan y repartir la riqueza de arriba abajo (porque cada día se reparte de abajo a arriba). O sea la solidaridad. Y reconocer que pedir inversiones a la vez que bajada de impuestos es tomarte el pelo.

Suscríbete para seguir leyendo