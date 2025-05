No es lo mismo AVE que Abel

No es lo mismo "haber" que "a ver". Y en el caso del AVE por Zamora, el tren haberlo haylo, ya se trate de AVE o de Avlo. Pero como dicen en Galicia "eu non creo nas meigas mais habelas", en el caso de tren de alta velocidad haberlo haylo, pero de hecho no existe porque pasa volando como las brujas en la escoba, sin parar en la estación de Otero de Sanabria. Así que "a ver" qué se puede hacer para que lo haya realmente para las personas que van y vienen a Sanabria.

Tampoco es lo mismo AVE que Abel, porque el AVE que pasa por Sanabria no es del alcalde de Vigo. Y por eso no es legítimo que los intereses o la opinión de un alcalde sea tenida más en cuenta que la de los 249 alcaldes de la provincia de Zamora, de los alcaldes gallegos de a Gudiña o Villagarcía, de los castellanos y leoneses de Medina del Campo o Segovia y de las ciudades donde se suprimen paradas de tren para que los vigueses lleguen antes a Madrid. Parece como si lo de Abel Caballero –y poco caballeroso con nosotros- fuera cosa de hechizo de brujas. Así que "a vel" qué pasa con Abel que no quiere que paren los AVEs en Sanabria.

Cuando en Zamora se constituyó una plataforma ciudadana para que se construyera el AVE entre Galicia y Madrid por nuestra provincia, ya había quien alertaba de tres problemas añadidos al tan esperado y ansiado medio de transporte. El primero, el excesivo coste de la construcción de la infraestructura y del mantenimiento futuro, que corría el riesgo de convertirlo en un tren exclusivamente para ricos. El segundo y siguiendo con la exclusividad, que al ser proyectado sólo para trasladar viajeros, aunque fuera más veloz sería menos beneficioso para el desarrollo de la provincia que si se compatibilizara la vía para el transporte de mercancías, como se hizo en el que finalmente se construyó por León, aunque de momento tampoco comparte ambos usos porque se prima la rapidez para los pasajeros. Y el tercero, que por primar esa rapidez se sacrificaban las estaciones con paradas intermedias al fin último del AVE: acercar poblaciones lejanas. Eso sí, a costa de alejar poblaciones cercanas.

La velocidad estaba en su naturaleza, en la del AVE, como en la fábula del escorpión y la rana. A saber: El escorpión pidió a la rana que le ayudara a cruzar el río porque no sabía nadar, y la rana le contestó que no porque tenía un aguijón y podía matarla. Argumentó el escorpión diciendo que si le clavaba el aguijón morirían los dos, con lo cual tranquilizó a la rana que se dispuso a cruzarle el río ¡no iba a ser tan tonto de ahogarse!

Es algo similar a lo que pasó pocos años después en Zamora. Aunque estaba claro que la Alta Velocidad se construía para acercar poblaciones lejanas e ir muy deprisa, por algunos lugares por los que pasaba se empezaron a pedir paradas. Así en plena construcción del trazado del AVE se reivindicó la construcción de una estación en Sanabria, en fuerte competencia con los que defendían que se construyera en A Gudiña, a unos 50 kilómetros de distancia tan solo y con mayor población que el pueblo de Otero, y situada en el punto intermedio entre las capitales de Zamora y Orense. Al final, se acabó construyendo con el argumento de establecer un PAET (Puesto de Estacionamiento y Adelantamiento de Trenes), como nos ha recordado Toño García en su escrito en este diario, porque como se construyó un gran AVE pero con una sola vía, eran necesarios esos estacionamientos para no colapsar el tráfico en caso de averías de algún tren.

Pero siguiendo con la fábula del escorpión subido encima de la rana para cruzar el río, de repente el batracio sintió un fuerte picotazo, y empezó a paralizarse sin entender por qué lo había hecho el escorpión, que también podía ahogarse con ella. "Está en mi naturaleza", explicó el escorpión, mientras se ahogaron los dos.

"Está en su naturaleza", ha dicho Abel con el acuerdo de Renfe y del Partido Popular de Vigo refiriéndose al AVE. Una naturaleza que prima desde su construcción la rapidez para los viajeros lejanos frente al servicio para los cercanos.

Pero no vamos a ahogarnos. No contaba Abel con la tenacidad de los zamoranos que durante estos pocos años del AVE han sido capaces de cambiar la naturaleza de ese tren lejano que se construyó para largas distancias, en el tren cercano que nos aproxima al trabajo y pan nuestro de cada día, al médico y el hospital y otros servicios. Y al lago de Sanabria en el verano desde Zamora a Sanabria y viceversa, en un encuentro para el que no estaba diseñado el AVE.

Pero tranquilos, que la rana y el escorpión no se van a ahogar como en la fábula. Porque en la naturaleza de los zamoranos y sanabreses está chapotear para salir a flote cuando pretenden quitar paradas en esa estación que no está en medio de la nada, pese a que no tenga ni transporte público que una con otros lugares, ni un bar donde esperar, ni accesos para personas con problemas de movilidad reducida.

Pero tranquilos porque los zamoranos no tenemos movilidad reducida sino que vamos a luchar porque en la naturaleza del AVE se incluya acercar a las gentes de nuestras comarcas. Y acercar a quienes viven en Madrid o en Vigo, y en todas las estaciones intermedias, a la acogedora tierra sanabresa y zamorana.

Pero tranquilos, porque tenemos razón: porque ya hemos cambiado la naturaleza del AVE sólo con utilizarlo para acercar a trabajadores y usuarios de servicios, que para ir a trabajar a Sanabria o Zamora han tenido que organizarse porque la estación de Otero sigue sin contar con más servicios que el taxi. Lo mismo que los turistas que vienen a conocer Sanabria.

Y no por un nacional-provincianismo mejor o peor entendido. Sino porque además no perjudica a quienes tienen tanta prisa que no pueden llegar veinte minutos más tarde a Madrid a costa de los trabajadores y habitantes de estas tierras. Al contrario, tienen el beneficio de poder parar en esas estaciones intermedias cargadas de patrimonio artístico y medioambiental donde disfrutar de paisaje, arte y buenas gentes como las sanabresas.

De la misma manera que los zamoranos que van al lago en AVE, también se van a acercar a las playas de mar más cercanas y a ver las luces de navidad de Vigo. Y a Madrid al papeleo y a disfrutar de Madrid al cielo. Y a La Gudiña, Segovia, Villagarcía, Medina del Campo...

La solidaridad que nos pide Abel está mal entendida porque como cantaba Víctor Jara de la Tierra: "es mía, es tuya y de aquél". Y el Ave de Vigo y Sanabria también.

¡El Ave es de Pepe, Guarido y Abel!

Portavoz de IU en la Diputación

