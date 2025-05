Ya lo dije en su día, cuando empezó a dar la tabarra con el tren, que más que Abel debería llamarse Caín. Para más regodeo tampoco hace honor a su apellido, Caballero. El caso es que el alcalde de Vigo, cuando empezó con la locura de las bombillicas navideñas, me caía bien, incluso me parecía gracioso. Pero desde que le salió el tirano que lleva dentro, me cae como una patada en el trasero.

Y todo tras la decisión de Renfe de suprimir los dos primeros trenes de la mañana desde la estación de Sanabria Alta Velocidad con destino a Zamora y Madrid, así como un tren de vuelta desde la capital. La vallisoletana estación de Medina del Campo también perderá varias paradas. Decisión que Renfe ha tomado a instancias de la petición hecha por el regidor de Vigo, hace mes y medio, cuando solicitó eliminar paradas intermedias entre Galicia y Madrid para reducir los tiempos de viaje hacia Vigo.

No conforme con eso y después de sacar pecho por el "éxito" de su gestión, el muy jeta ha pedido "solidaridad" a Castilla y León tras el recorte de trenes AVE en Sanabria, Medina y Segovia. El insolidario Abel, pidiendo un ejercicio de solidaridad a la comunidad autónoma más afectada. Ahí quiero ver yo al presidente Mañueco, sacando también pecho, sin amilanarse, como quiero ver a Antidio Fagúndez demostrando, a pesar de su nacimiento en Alemania, que es zamorano de pura cepa. Por lo menos, el alcalde de Puebla de Sanabria, como Fagúndez también senador socialista, José Blanco ha tenido a bien sugerir que "pongan un tren solo para Abel Caballero y que no pare en ningún sitio".

Se me ocurre otra sugerencia que implica a los alcaldes de Sanabria-La Carballeda. Nada de manifestarse ante la Subdelegación del Gobierno, que salgan a cortar la vía con el único medio de transporte eficaz: el tractor. Y no sólo los alcaldes, si tuviéramos amor propio, todos los zamoranos deberíamos plantarnos en algún que otro tramo del trayecto del AVE a su paso por Zamora y a ver si haciendo ruido nos hacen caso de una puñetera vez y nos tienen en cuenta. Hay que darle al primer edil de Vigo una lección de su misma solidaridad. Y que me digan ahora que lo que propongo es una ilegalidad manifiesta. ¿Y lo que ha hecho Renfe? Para que sus trenes lleguen a Vigo, tienen que pasar por Zamora.

"Perro no muerde a perro" y eso es lo que han hecho el presidente de Renfe y el ministro Óscar Puente atendiendo la "suplica" del insolidario Abel Caballero.

