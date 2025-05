50 palabras, 60 palabras o cien

"Aquella mañana me levanté" rumbo a complementar el gabinete de tinturas de la Exposición de Alfonso X El Sabio del castillo. El oasis ya conocido con esta inquietante primavera tornaba hostil para poder conseguir material y, en particular, aquella olorosa y colorida flor de la manzanilla. En las paradas siempre obligatorias para saludar al vecindario tuve la inmensa suerte de encontrar a Dominga en el Castro. Su amplia sabiduría y su enorme capacidad de transmitir y compartir acortaron mi camino a la sierra, pues ella me proporcionó casi todo lo que estaba buscando. Cargada de plantas y flores y de una magnífica pomada de caléndula mixturada con cera de las colmenas de Mari Carmen "la de Castaño", increíble para curar las rozaduras que pronto asomarán en el estío, me despedí intentado no olvidar tanta enseñanza.

Melisa, hierbabuena y menta aromatizaban con frescura limonada el trayecto y asomaba en el manojo la cirigüeña que "marcaba las tintas" al cortar el tallo, aunque "fuera de Sanabria su látex se utilizaba para eliminar verrugas". También revisé que el tarro de cristal que albergaba la artemisa con su elegante olor y su prometedor empaste en la mesa del canciller no se descabalara. Y sin duda la historia de la pesca de la trucha para las fiestas con el adormecedor efecto del gordolobo… todo acompañaba mi pensamiento en la bajada al valle.

De repente, el sonido de la radio de fondo interrumpió esta dispersión con el boletín de noticas en las que se remarcaba el estruendo matinal; la desaparición de las dos primeras frecuencias matinales del AVE entre nuestra comarca y Madrid. Las declaraciones de todo tipo se mezclaban a través de las ondas y con gran desazón, resultó ser obligatorio hacer una parada y apearme del coche. Respiré con admiración al observar el colorido del gran lago y la paleta de la espectacular floración del contorno.

Allí abarcando la visión de la mayor parte de los pueblos de Sanabria, recordé a sus gentes y lo que había supuesto la esperanzadora noticia de la llegada de la infraestructura ferroviaria para las sacrificadas generaciones anteriores a la nuestra. Esas que con su tremendo esfuerzo habían modificado la estructura arquitectónica de Sanabria, habían venerado a su paisanaje y sus costumbres, y habían portado a todas horas su bandera; su tierra.

Muchos y muchas vivieron con ilusión el adelanto que supondría el rápido y cómodo transporte del lugar de acogida, que ya pronto despedirían en su merecida jubilación y regresarían donde empezó todo para quizás terminar. Pero la vida y su inesperado ciclo (demasiado traicionero) para con nuestro pensamiento, truncó muchos de esos anhelos y el esperado viaje nunca se produjo….

Al llegar a casa la rutina diaria te empieza a devorar, más si cabe si estás a las vísperas de un examen. Entre las líneas del temario de la Historia Social de la Edad Moderna encontré de nuevo refugio para volver a la abrupta matinal noticia. Tocaba embeber el tema de la conflictividad social y la reivindicación de los parroquianos. El teórico marxista E. Thompson y sus seguidores hablaron de las "rebeliones del estómago" y de la "economía moral de la multitud" e inevitablemente la contemporaneidad de la temática salió a flote.

Los ciudadanos del mundo rural al igual que la comunidad del siglo XVIII también sentimos la necesidad de amotinarnos ante una injusticia, más si formamos parte de una alteridad ampliamente consentida en los últimos tiempos de centralización. Los ciudadanos del entorno rural no somos cuantificables en una rentabilidad macroeconómica. En la supresión de estas conexiones se debe tener en cuenta toda una serie de aspectos que nos han hecho alcanzar nuevas posibilidades de trabajo, conocimiento y formación, lograr una diversificación en los viajes y un acercamiento al sistema sanitario tan lejano.

Nuestro horizonte interconectado nos ha permitido disfrutar de una sociedad global y de sus prácticas y acciones de desarrollo, compartir nuestro entorno y tradiciones con la responsabilidad de hacer perdurar el legado heredado y explotar nuestra situación estratégica para poder mantenernos.

En este reduccionismo económico, los pueblos existimos y no nos sentimos vacíos. Necesitamos medios de comunicación efectivos y ágiles.

Queremos seguir teniendo voz con 50, 60 y más de CIEN razones.

Porque a pesar de que en numerosas ocasiones "la luna no se pone redonda y se nos va la inspiración", debemos exponer muchas más palabras porque si se nos quitan servicios que ya teníamos asimilados en nuestra movilidad, seremos sin duda muchos menos.

