¡Que viva la imperfección!

Escribía Jean-Paul Sartre que "la existencia es una imperfección". Desde que leí, hace ya muchos años, tan célebre sentencia no he parado de darle vueltas y más vueltas hasta encontrarle sentido y darle la razón al genio francés. Creo que, por fin, ya he alcanzado lo que perseguía y puedo decir que la imperfección es un rasgo que nos hace humanos y genuinos. Cuando hemos reconocido nuestras propias grietas y las de los demás podemos fortalecer nuestros vínculos, fomentar la empatía y construir comunidades más resilientes y compasivas, donde la autenticidad florece por encima de la ilusión de la perfección. Estas ideas las he tomado prestadas de Wander, un espacio de exploración y aprendizaje para abordar los retos más importantes del mundo. O, como dicen ellos, una comunidad de talento diverso en constante aprendizaje formada por exploradores que quieren volver a poner al ser humano y al planeta en el centro de todo lo que hacen. Los descubrí hace, más o menos, una década y desde entonces me tienen conquistado. Sigo con mucho interés sus programas de liderazgo humano, creativo y ético, porque, como escribe, Adela Cortina, "sin ética no hay nada que hacer".

Imagine por un instante que le "asaltan" en la calle y le preguntan: "Buenos días. Disculpe que le moleste. Mire, estamos haciendo un estudio sobre la imperfección para una asignatura de Filosofía y nos gustaría conocer su opinión sobre ese concepto. ¿Se atreve?". Posiblemente su primera reacción sería de sorpresa por el asalto demoscópico en la plaza pública y el tipo de pregunta. "¿Que si me atrevo a qué?", podría ser su respuesta inicial. Y el entrevistador de turno le diría que si usted es una persona perfecta o imperfecta y que cómo valora la imperfección en los demás. Por tanto, si se encontrara en esta situación, ¿qué respondería? Puede confesarse ahora (ya continuará leyendo lo que falta hasta el final) o hacerlo más tarde. No corre prisa. O puede olvidarse de un asunto excesivamente complejo, dificultoso y espinoso. O inútil, como me soltó un amiguete cuando le avancé lo que iba a compartir hoy en esta columna. "¿Tú crees que es lógico asaltar a las personas con preguntas tan ridículas sobre la imperfección? Que cada cual sea lo que le dé la gana: perfecto, imperfecto o pluscuamperfecto", me dijo, mientras yo lo miraba de arriba abajo, con desdén.

Y le avancé que hoy me descubriría ante ustedes para que supieran que soy imperfecto. Sí, muy imperfecto. Será que los años y las canas han conseguido, por fin, disminuir la permanente necesidad de hacer todo de manera perfecta. Si usted pertenece al mismo perfil de personas perfeccionistas, imagino que estará de acuerdo con que a lo único que conduce es a un sinvivir permanente. Porque querer ser perfectos a todas las horas del día es la leche. Y, claro, si te han inculcado que debes serlo desde la cuna, a ver cómo te desprendes de semejantes presiones sociales. ¡Qué gran error transmitir que la imperfección es un defecto, una debilidad o muchísimo peor: un problema que debemos corregir. ¡Pues no! Lo escrito más arriba debería ser suficiente para saber que las grietas personales y colectivas, es decir, los errores, las equivocaciones, los deslices, etc., son ejemplos de nuestra humanidad. Si no asumimos nuestra fragilidad, lo pasaremos mal. Y quienes presionan (padres, docentes, amigos, guías espirituales, etc.) para que seamos perfectos siempre comenten un error de bulto. Por eso, hoy solo me queda decir: ¡Que viva la imperfección! Bien entendida, claro.

Suscríbete para seguir leyendo