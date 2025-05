Orgullo de esta tierra

Los datos de la Caja Rural de Zamora, aprobados el miércoles por la asamblea de delegados, fueron, una vez más, una bocanada de optimismo, un soplo de esperanza. Estas impresiones, basadas en la realidad de los números, se repiten todos los años, lo que equivale a decir que no estamos ante algo aislado sino ante una trayectoria que se va consolidando. Los rectores de esta cooperativa de crédito tienen claro que el éxito, actual, pasado y deseamos que futuro, se basa en su filosofía, en su modelo de actuación, que es tanto como decir buena gestión, humildad, sensatez y apego a la tierra y, sobre todo, a las gentes. Casi nada.

De todas las cifras incluidas en el balance del año 2024 me quedo con una que me pareció especialmente significativa. Y así lo resaltaba este periódico en su edición del jueves 15 de mayo, festividad de San Isidro, tan ligado al campo como la propia Caja Rural. La Opinión-El Correo de Zamora titulaba: "Caja Rural supera ya el 50% de cuota del mercado bancario en Zamora". ¿Por qué me pareció tan significativa, tan importante, tan vital? Simplemente, porque demuestra que los zamoranos han entendido, y cada vez más, que la Caja Rural es algo suyo, parte de su esencia, un eslabón de su economía, de su cultura y hasta de su historia. Y eso en una tierra tan cainita como ésta puede ser un punto de inflexión. Nos hemos quejado en muchas ocasiones de que aquí no valoramos lo nuestro, de que no lo defendemos convenientemente, de que somos más propicios al descrédito y a la envidia de nuestros paisanos triunfadores o exitosos que a la admiración, al apoyo, al reconocimiento. Se podrían poner miles de ejemplos. Pues bien, con la Caja Rural está sucediendo justamente lo contrario. Y la mejor demostración es que esta entidad supera ya, lo hizo el año pasado, la mitad de la cuota de mercado en la provincia.

Traducido al román paladino: los zamoranos están orgullosos de SU Caja y llevan a ella sus dineros, que es tanto como decir su confianza y su seguridad. También, casi nada.

Hace tiempo que pienso (y así lo he dicho y escrito) que otro gallo le habría cantado a esta tierra nuestra si hubiese dedicado a su desarrollo y a muchos sectores la energía y la atención que le brinda a, por ejemplo, la Semana Santa, las romerías o las fiestas populares. Todos estamos de acuerdo en que, polémicas internas aparte, la Semana Santa funciona, atrae a muchos turistas, hace que retornen los emigrantes, pone a Zamora en el mapa. Con las romerías y las fiestas populares sucede lo mismo. Y sucede porque hay entusiasmo, energía, ganas de que todo vaya bien, ausencia de ese pesimismo y de esa resignación castrante que tanto daño nos han hecho y nos hacen. ¿Por qué no aplicar ese entusiasmo, esa energía, ese positivismo a cuanto nos rodea, a todas las facetas de la vida?, ¿qué nos falta?, ¿quizás un Cipriano García, ese director que ha llevado a la Caja Rural al lugar preeminente donde ahora se halla? Es posible. Y lo es porque, para ir escalando y ganando posiciones, lo primero que hace falta es creer firmemente en lo que se hace, en lo que se quiere y en la forma de alcanzarlo. O sea, actuar bajo esa filosofía a la que se referían los dirigentes de la Rural en la asamblea del miércoles. Esa filosofía incluye, tiene que incluir, cariño mayúsculo hacia Zamora y compromiso vital con esta tierra. Con cumplir el expediente no basta. Es necesario dar un paso más, ese del compromiso, de la implicación total. Ese que Cipriano García y su equipo llevan años dando. Ese que se traduce en números brillantes. Ese que significa orgullo por lo bien hecho, por los resultados obtenidos. Ese que marca un camino, el de la ilusión, el de la esperanza, el de creer que, pese pesimismos y victimismos, no todo está perdido. Ese que asegura que la lucha, acompañada de buena gestión, de humildad, es necesaria, imprescindible si se desea llegar a algún sitio. La Caja Rural de Zamora lo está demostrando. ¿Por qué no seguir su ejemplo? .n

