Ruralfobia

Mi padre no quiere vivir en el pueblo que le vio nacer. Ha decidido irse a una residencia de Toro, porque en Toro hay gente en las calles. Hay tiendas de vinos de Toro, bares donde hacer la primitiva mientras te tomas una tapa de bacalao, un bazar chino, el futuro acuartelamiento de Monte la Reina… En Toro hay vida. En el pueblo que le vio nacer sólo hay horas delante del televisor.

A mi pastoril entender, no querer vivir con los hijos es una decisión antinatural. Pero claro, yo tengo coche, entro y salgo a mi antojo. Como hacía mi padre hasta hace bien poco. No necesito andador para todo, y a pesar de las canas y los dolores, estoy más cerca de los veinticinco años que de los cien.

Hace tiempo, la propaganda oficial adoctrinaba a los jóvenes para que emigraran cuanto antes a la ciudad, dejando a niños y mayores atrás. Entonces el pueblo conformaba una comunidad, y era esa red comunitaria la que cuidaba de los que tenían toda la vida por delante y de aquellos a quienes el peso de la mucha vida vivida expulsaba del campo relegándolos al calor del hogar.

Primero se fueron las mujeres, luego los hombres porque no es bueno que el hombre esté solo, y con ellas se marcharon los futuros bebés del necesario relevo generacional. Tan sólo quedaron los pastores, los labradores trabajan por temporadas y la mayoría viven en la capital. Y los ancianos. Sin mujeres, se rompió la vida de comunidad y el apoyo mutuo. Disgregado, el pueblo, ya nunca más ha vuelto a conformar un todo. Es la misma suma de individualidades que la ciudad, pero en pequeño.

Y aquella herida, la del robo de vecinos para hacinarlos en colmenas humanas, no deja de sangrar. Con la juventud partiéndose los lomos en fábricas y oficinas lejanas, cada vez que cierra una panadería o la tahona, una quesería, el café y el taller del forjador de hierro y del curtidor de cueros, incluso la iglesia, no queda ya gente que tome el testigo.

La vida de los pueblos está tan muerta que hasta los viejos se quieren largar.

Michael, publicado en 1800, es el poema con el que William Wordsworth describe la ruptura de la tradición en el distrito de Los Lagos, esa bonita zona central de Inglaterra. Michael es el hijo cuya emigración causa el estado de abandono del establo, los rediles a medio construir y los campos sin segar. Michael es el claro ejemplo de cesión antes las tentaciones del progreso, todo esto será tuyo si te postras ante mí y me adoras.

Un distrito de Los Lagos, en el que el pastor y narrador James Rebanks centra su éxito superventas: La vida del pastor. El mismo Lake District que se ha manifestado en contra de destruir tan extraordinario y despoblado paisaje con aerogeneradores y placas solares. Y los políticos oh, happy day, han respetado la voluntad popular. Por lo que los hogares ingleses obtienen la energía renovable desde el Sahara. Y desde España. Iberdrola es la segunda empresa de transporte y distribución regulada de energía a Inglaterra. Destruimos nuestros hermosos paisajes para que los ingleses no destruyan los suyos.

Los pastores ingleses votan en contra de la transición energética forzosa, y aquí en La Carballeda, una pastora de ovejas tiene que echar el cierre, obligada porque el ayuntamiento prefiere arrendar las tierras municipales, que son de todos y no del señor alcalde, a las energéticas antes que para aprovechamiento de pastos.

No es la corrupción el mal endémico del Reino de España, es la ruralfobia.

Ruralfobia es ExpoBiomasa. Esa feria celebrada en Valladoliz, infestada de politiquillos, lobbys y demás feriantes. Una apuesta por la enajenación colectiva. Consistente en levantar todas las calles de las ciudades para tejer una red que transportará la energía procedente de la quema de insumos agrícolas: paja y cultivos forrajeros. Lo que, en años de sequía prolongada, muy comunes en nuestro clima mediterráneo, hará inviable alimentar los rebaños.

Aparte, según Antonio Turiel, el efecto calórico que se obtiene es irrisorio.

O bien, de madera procedente de nuestros bosques. Lo que no sólo nos conducirá a dejar de ser un sumidero de CO2, los bosques atrapan dióxido de carbono y rebajan la temperatura del planeta, sino que servirá para deforestar los bosques autóctonos, adiós robledales y hayedos, y reforestarlos con monocultivos, hola pinos y eucaliptos. Que sólo sirven para desertizar más todavía el terreno.

Ruralfobia es DemoAgro 2025, la feria de robótica aplicada al campo que va a tener lugar en Medina del Campo. Con una estrella indiscutible, el perro robótico sin cabeza. Nos lo venden como un dechado de virtudes, guarda al ganado y lo protege frente al lobo, pero no es más que un engendro, un amasijo de cables y chapa.

Y además descabezado. ¿Por qué a nadie se la ha ocurrido ponerle una cabeza de felpa, como las de las mascotas de los equipos de fútbol? ¿O mejor aún, la máscara de Scream? Así sí que asustaría de verdad al lobo. Por ahora sólo dan ganas de soltarlo en las Cortes de Castilla y León, a ver si es tan bueno pastoreando borregos.

Ruralfobia es la nueva ley para vigilar y restaurar la salud del suelo que proviene de Europa. La misma Europa que permite y fomenta todo aquello que está eutanasiando los suelos: agrotóxicos, cultivos tropicales, granjas de criptomonedas, macrorrenovables, minas a cielo abierto, intensificación de cultivos y ganadería, plantas de biogás, biomasa, de hidrógeno verde…

Adivina adivinanza: Por qué el espantapájaros recibió un premio. Fácil. Porque fue sobresaliente en su campo. Nuestros procuradores, congresistas y europarlamentarios no son espantapájaros. No sobresalen en su campo, en ningún campo, y por eso no reciben premios sino una generosa soldada.

Al menos, siempre me quedará el consuelo de suspirar pletórica de desesperanzada, al modo del profesor Ginés de los Ríos cuando se lamentaba, "el día que España esté a la altura de su paisaje…".

