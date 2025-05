Dormir en el aeropuerto

Hasta no hace tanto, las únicas personas que dormían en la terminal del aeropuerto de Barajas, eran aquellos pasajeros cuyos vuelos sufrían retraso o eran cancelados por la circunstancia que fuera. Actualmente, en la terminal de Barajas pernoctan casi 500 personas. La estampa es demoledora. Para el que sale de Madrid, vía aérea, y para el que entra por primera vez.

Parto de la base de que quienes allí duermen y otras cosas, son seres humanos, son personas, no muebles ni material de desecho. Pero no pueden continuar allí porque no es lugar para recrear a diario tan infame situación. Son los "sin techo" de aquende y de allende, porque allí se juntan durmientes de todas las nacionalidades. Lo lamentable es que los servicios sociales cuentan con lugares donde alojar a estas personas. Cierto es que mucho prefieren la mal entendida libertad de acampar donde les viene en gana, que el hecho de estar sujetos a unos horarios y una supongo que disciplina determinada.

No hay que buscar culpables. Hay que encontrar soluciones. Bien es verdad que los aeropuertos españoles, son gestionados por AENA, entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible. Es por lo tanto al Gobierno de España a quien corresponde solucionar el problema. Solo que el eximio presidente de Aena, sigue empeñado en trasladar la responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid.

Apueste lo que quiera a que si el Ayuntamiento de Madrid le toma la delantera al Gobierno se hubiera armado la marimorena por injerencia. Aunque lo que se da entender es que el Gobierno y en concreto el Ministerio de Transportes, lo que quieren es que el Ayuntamiento les quite el ‘muerto’ de encima si se me permite la expresión. En principio, parece ser que Aena tiene intención de iniciar el cierre nocturno de Barajas con restricciones para los "sin techo". Sólo pasarán a las terminales los viajeros con billete, familiares y trabajadores. Esto, tenían que haberlo hecho hace mucho tiempo para así evitar el espectáculo lamentable del que se ha hecho eco la prensa internacional, para nuestra vergüenza. Ninguna solución será la perfecta, pero hay que intentarlo.

